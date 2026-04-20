Mourinho yine yaptı yapacağını: O hareket viral oldu

Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Sporting ile Benfica, Jose Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, uzatma dakikalarında Rafa Silva'nın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla Benfica, ligde yenilgisiz şekilde puanını 72'ye yükselterek ikinci sıraya çıktı. Bir maç eksiği bulunan Sporting 71 puanda kalarak üçüncü sıraya gerilerken, lider Porto'nun 79 puanı bulunuyor.Rafa Silva'nın son dakika golü Benfica cephesinde büyük sevinç yaratırken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Jose Mourinho'nun yaptığı hareket dikkat çekti.Daha önce de benzer tavırlarıyla gündeme gelen deneyimli teknik adam, bu kez göğsündeki kendisine özel logoyu gösterip ardından parmağıyla kafasını işaret etti.Mourinho'nun bu anları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.İşte Mourinho'nun kameralara yansıyan o hareketi: