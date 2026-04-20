20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Mourinho yine yaptı yapacağını: O hareket viral oldu

Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Benfica, Sporting'i Rafa Silva'nın 90+3. dakikadaki golüyle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Jose Mourinho dikkat çeken bir hareket yaptı.

20 Nisan 2026 13:39
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Sporting ile Benfica, Jose Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, uzatma dakikalarında Rafa Silva'nın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Benfica, ligde yenilgisiz şekilde puanını 72'ye yükselterek ikinci sıraya çıktı. Bir maç eksiği bulunan Sporting 71 puanda kalarak üçüncü sıraya gerilerken, lider Porto'nun 79 puanı bulunuyor.

Rafa Silva'nın son dakika golü Benfica cephesinde büyük sevinç yaratırken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Jose Mourinho'nun yaptığı hareket dikkat çekti.

Daha önce de benzer tavırlarıyla gündeme gelen deneyimli teknik adam, bu kez göğsündeki kendisine özel logoyu gösterip ardından parmağıyla kafasını işaret etti.

Mourinho'nun bu anları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

İşte Mourinho'nun kameralara yansıyan o hareketi:



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.