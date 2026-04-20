20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Porzingis, Warriors'ta kalmayabilir: "Düşünmem lazım..."

Golden State Warriors oyuncusu Kristaps Porzingis, takımının Play-In turnuvasında elenmesinden memnun olmasa da sezonun son bölümünde sergilediği performanstan olumlu çıkarımlar yaptığını ifade etti.

calendar 20 Nisan 2026 14:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Golden State Warriors oyuncusu Kristaps Porzingis, takımının Play-In turnuvasında elenmesinden memnun olmasa da sezonun son bölümünde sergilediği performanstan olumlu çıkarımlar yaptığını ifade etti.

"Bu benim için gerçekten ileriye doğru büyük bir adımdı," diyen Porzingis, "Böyle bir maç oynamak benim için çok şey ifade ediyor. O performansı içimden çıkarabilmek önemliydi. Kesinlikle doğru yönde atılmış büyük bir adım," ifadelerini kullandı.

Tecrübeli uzun oyuncu, geleceğiyle ilgili kararını ise aceleye getirmeyeceğini belirtti. Porzingis, Temmuz ayında serbest oyuncu statüsüne girecek.

Golden State ile yeniden sözleşme imzalayıp imzalamayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bu iyi bir soru. Burada geçirdiğim zamanı gerçekten seviyorum. Organizasyon, takım ve takım arkadaşlarım hakkında söyleyebileceğim tek bir olumsuz şey yok. Gerçekten burayı seviyorum. Ancak daha önce de söylediğim gibi iyi bir sezon geçirmedim. Eğer iyi bir sezon geçirseydim, ne yapmak istediğim konusunda daha net bir fikrim olurdu. Bu inişli çıkışlı sezon nedeniyle kariyerimde ilk kez bu yaz biraz geri çekilip genel tabloya bakmak ve benim için en doğru yönün ne olduğuna karar vermek istiyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
