Porzingis, Warriors'ta kalmayabilir: 'Düşünmem lazım...'

Golden State Warriors oyuncusu Kristaps Porzingis, takımının Play-In turnuvasında elenmesinden memnun olmasa da sezonun son bölümünde sergilediği performanstan olumlu çıkarımlar yaptığını ifade etti.



"Bu benim için gerçekten ileriye doğru büyük bir adımdı," diyen Porzingis, "Böyle bir maç oynamak benim için çok şey ifade ediyor. O performansı içimden çıkarabilmek önemliydi. Kesinlikle doğru yönde atılmış büyük bir adım," ifadelerini kullandı.



Tecrübeli uzun oyuncu, geleceğiyle ilgili kararını ise aceleye getirmeyeceğini belirtti. Porzingis, Temmuz ayında serbest oyuncu statüsüne girecek.



Golden State ile yeniden sözleşme imzalayıp imzalamayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Bu iyi bir soru. Burada geçirdiğim zamanı gerçekten seviyorum. Organizasyon, takım ve takım arkadaşlarım hakkında söyleyebileceğim tek bir olumsuz şey yok. Gerçekten burayı seviyorum. Ancak daha önce de söylediğim gibi iyi bir sezon geçirmedim. Eğer iyi bir sezon geçirseydim, ne yapmak istediğim konusunda daha net bir fikrim olurdu. Bu inişli çıkışlı sezon nedeniyle kariyerimde ilk kez bu yaz biraz geri çekilip genel tabloya bakmak ve benim için en doğru yönün ne olduğuna karar vermek istiyorum."



