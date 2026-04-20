Rıza Kayaalp grekoromen güreşte yarı finale adını yazdırdı

Avrupa Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromende mindere çıkan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde UWW takımında yer alan Marat Kamparov ile karşılaştı.



Maçın ilk saniyelerinde sakatlansa da mücadeleye devam eden Kayaalp ilk puanını ihtarla aldı. Yerde parter pozisyonundan puan çıkaramayan milli sporcu devreyi lehine bitirdi.



İkinci yarıda ihtarla puan veren Kayaalp parter pozisyonunda rakibine puan vermedi ve maç ayakta 1-1 devam etti. 1-1 sona eren karşılaşmada ilk puanı alan milli sporcu Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.

KEREM VE ÖMER HALİS YARI FİNALDE



63 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, Ukrayna adına güreşen Maksym Liu'yu elemelerde 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale çıktı.



Çeyrek finalde de Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle geçen son Avrupa şampiyonu Kerem, yarı finale yükseldi.



Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Ömer Halis Recep de 55 kiloda İtalyan Adalberto Minazzi'yi 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale çıktı.



77 kiloda mücadele eden ve ilk maçında Finlandiya'dan Akseli Elias Yli-Hannuksela'yı 4-0 yenen dünya üçüncüsü Ahmet Yılmaz, çeyrek finalde Moldovalı Alexandrin Gutu'ya 10-2 teknik üstünlükle mağlup oldu.



87 kilo son 16 turunda Macar Istvan Takacs'ı 6-1'le geçen Doğan Kaya da son olimpiyat şampiyonu Bulgar Semen Novikov'a çeyrek finalde 8-0 teknik üstünlükle yenildi.



Bu sıkletlerde yarı final müsabakaları, bugün akşam seansında gerçekleştirilecek.



Türkiye'nin 30 sporcuyla katıldığı 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, 26 Nisan Pazar günü sona erecek.



