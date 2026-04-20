20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Rıza Kayaalp grekoromen güreşte yarı finale adını yazdırdı

Milli sporcumuz Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stilde yarı finale yükseldi.

calendar 20 Nisan 2026 14:28 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 15:04
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromende mindere çıkan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde UWW takımında yer alan Marat Kamparov ile karşılaştı.

Maçın ilk saniyelerinde sakatlansa da mücadeleye devam eden Kayaalp ilk puanını ihtarla aldı. Yerde parter pozisyonundan puan çıkaramayan milli sporcu devreyi lehine bitirdi.

İkinci yarıda ihtarla puan veren Kayaalp parter pozisyonunda rakibine puan vermedi ve maç ayakta 1-1 devam etti. 1-1 sona eren karşılaşmada ilk puanı alan milli sporcu Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.
 KEREM VE ÖMER HALİS YARI FİNALDE

63 kiloda mindere çıkan Kerem Kamal, Ukrayna adına güreşen Maksym Liu'yu elemelerde 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde de Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle geçen son Avrupa şampiyonu Kerem, yarı finale yükseldi.

Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Ömer Halis Recep de 55 kiloda İtalyan Adalberto Minazzi'yi 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale çıktı.

77 kiloda mücadele eden ve ilk maçında Finlandiya'dan Akseli Elias Yli-Hannuksela'yı 4-0 yenen dünya üçüncüsü Ahmet Yılmaz, çeyrek finalde Moldovalı Alexandrin Gutu'ya 10-2 teknik üstünlükle mağlup oldu.

87 kilo son 16 turunda Macar Istvan Takacs'ı 6-1'le geçen Doğan Kaya da son olimpiyat şampiyonu Bulgar Semen Novikov'a çeyrek finalde 8-0 teknik üstünlükle yenildi.

Bu sıkletlerde yarı final müsabakaları, bugün akşam seansında gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 30 sporcuyla katıldığı 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, 26 Nisan Pazar günü sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.