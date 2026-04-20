NBA MVP Finalistleri açıklandı, Luka Doncic listede yok

NBA yıldızları Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic ve Victor Wembanyama, 2025-26 sezonu NBA En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünün resmi finalistleri olarak açıklandı.



NBA, yaptığı resmi duyuruyla 2025-26 normal sezonunun MVP ödülü için belirlenen finalistleri kamuoyuyla paylaştı. Ligin en prestijli bireysel ödüllerinden biri için oluşturulan kısa listede üç yıldız isim yer aldı.



Son MVP unvanının sahibi olan Gilgeous-Alexander, bu sezon da ödülün en güçlü adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Kanada asıllı yıldız, son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 64 galibiyetle ligin en iyi derecesine taşıyarak büyük bir başarıya imza attı. Gilgeous-Alexander sezonu 31.1 sayı, 6.6 asist ve 4.3 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.



Yıldız oyuncu ayrıca 20 ve üzeri sayı attığı üst üste maç sayısında Wilt Chamberlain'a ait uzun süredir kırılamayan rekoru geride bıraktı. Bununla birlikte %55.3 saha içi isabet oranıyla oynayan Gilgeous-Alexander, maç başına 30 ve üzeri sayı ortalaması yakalayan guard oyuncular arasında NBA tarihinin en yüksek şut yüzdesine ulaştı. Bu performansıyla Michael Jordan'ın 1990-91 sezonundaki (%53.9 ile 31.5 sayı ortalaması) başarısını geride bıraktı.



Nikola Jokic ise bir kez daha tarih yazdığı bir sezon geçirdi. Üç kez MVP seçilen Sırp yıldız, üst üste ikinci sezonunda da triple-double ortalamaları yakalayarak 27.7 sayı, 12.9 ribaund ve 10.7 asist üretti. Bu başarıyla birlikte Jokic, NBA tarihinde bu istatistiği birden fazla sezonda gerçekleştiren tek oyuncular arasında Russell Westbrook ile birlikte yer aldı.



Jokic'in liderliğinde Denver Nuggets sezonu 54 galibiyetle tamamlayarak Batı Konferansı'nda üçüncü sırayı elde etti.



Fransız süper yıldız Victor Wembanyama ise ligdeki yükselişini bu sezon zirveye taşıdı. Wembanyama, San Antonio Spurs'ü 62 galibiyete taşıyarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Genç yıldız sezonu 25.0 sayı, 11.5 ribaund, 3.1 asist ve 3.1 blok ortalamalarıyla tamamladı.



Aynı zamanda Yılın Savunmacısı (DPOY) ödülünün de en güçlü adayı olarak gösterilen Wembanyama, 2019-20 sezonunda Giannis Antetokounmpo'nun başardığı gibi aynı sezonda hem MVP hem DPOY ödülünü kazanmayı hedefliyor.



Öte yandan Los Angeles Lakers forması giyen Luka Doncic, finalistler arasında yer almamasıyla dikkat çeken en büyük "snub"lardan biri oldu. Sloven yıldız, sezonu 33.5 sayı ortalamasıyla tamamlayarak son üç sezonda ikinci kez sayı kralı olmayı başardı.



Doncic'in MVP yarışındaki konumunu ise sezonun son bölümünde yaşadığı ikinci derece sol arka adale sakatlığı ciddi şekilde etkiledi. 2025-26 sezonunda yalnızca 64 maçta forma giyen Doncic, "Olağanüstü Koşullar" istisnası sayesinde ödül için gerekli olan 65 maç kriterine ancak teknik olarak ulaşabildi.



Bir diğer dikkat çeken dışarıda kalan isim ise Cade Cunningham oldu. Cunningham, Detroit Pistons'ı 60 galibiyetle Doğu Konferansı liderliğine taşıyan performansıyla öne çıkarken sezonu 23.9 sayı, 9.9 asist ve 5.5 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.



