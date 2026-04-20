23 Nisan etkinlikleri iptal mi, 23 Nisan törenleri iptal mi, ertelendi mi?

Çocuklarını o renkli gösterilere hazırlayan veliler ve yaşanan acı kayıplar nedeniyle içinden kutlama yapmak gelmeyen eğitim camiası araştırmalarını hızlandırdı. Peki, perşembe günü o kırmızı beyaz coşku yaşanacak mı, yoksa her şey iptal mi edildi?

Kısa ve net cevap: Hayır! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın T.C. Devlet Protokolü kapsamında gerçekleştirilen resmi törenleri KESİNLİKLE iptal edilmemiş veya ertelenmemiştir!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıldönümü olması sebebiyle devlet gelenekleri kesintisiz işleyecektir.

Anıtkabir'de düzenlenecek olan devlet erkanı ziyaretleri,

Meclis'teki özel oturumlar,

81 il ve ilçede valilik ile kaymakamlıkların Atatürk anıtına çelenk sunma törenleri planlandığı saatte, tam kadro ve eksiksiz olarak icra edilecektir.

Resmi törenler devam etse de, işin "eğlence, konser ve şenlik" boyutunda büyük bir "yas freni" söz konusu!

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da dökülen masum kanların ve toplumun içinde bulunduğu hassas psikolojinin ardından, pek çok yerel yönetim hızla harekete geçerek kutlama programlarını revize etti. Örneğin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere pek çok belediye, resmi hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla: "Elim olaylar nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Bu sebeple 23 Nisan kapsamında planlanan tüm konser ve sahne etkinliklerimiz iptal edilmiştir." duyurusunu yaptı.

Yani meydanlarda kurulacak olan dev konser sahneleri ve coşkulu müzik etkinliklerinin büyük bir çoğunluğu, yaşanan bu devasa travma nedeniyle iptal edilmiş durumda.

Velilerin en çok merak ettiği konu olan okul bahçelerindeki kutlamalarda da durum benzer. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda ve okul idarelerinin inisiyatifiyle:

Yüksek sesli müziklerin çalındığı, eğlence odaklı dans gösterilerinin büyük oranda kısıtlanması veya iptal edilmesi,

Bunun yerine törenlerin; günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu, öğrencilerin daha sade ve vakur bir şekilde bayramı idrak ettiği bir "anma töreni" formatına dönüştürülmesi planlanıyor.

Özellikle olayın yaşandığı bölgelerde (Şanlıurfa ve Kahramanmaraş) tüm şenlikli etkinlikler tamamen iptal edilmiştir. Velilerin, okullarının tam programını öğrenmek için sınıf öğretmenlerinden gelecek mesajları takip etmesi önem taşıyor.