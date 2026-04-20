Haber Tarihi: 20 Nisan 2026 10:46 -
Güncelleme Tarihi:
20 Nisan 2026 10:46
23 Nisan etkinlikleri iptal mi, 23 Nisan törenleri iptal mi, ertelendi mi?
Türkiye, eğitim kurumlarında peş peşe yaşanan o kahredici silahlı saldırıların yaralarını sarmaya çalışırken, gözler sadece 3 gün sonra idrak edilecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na çevrildi! Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gencecik canların yitirildiği o kanlı okul baskınlarının toplumsal şoku henüz atlatılamamışken, veliler ve öğrenciler bayram kutlamalarının akıbetini merakla bekliyor. Arama motorlarında sabahtan bu yana "23 Nisan etkinlikleri iptal mi? 23 Nisan törenleri iptal mi edilecek, okul gösterileri ertelendi mi?" sorguları kelimenin tam anlamıyla zirveyi zorluyor. Yas havasındaki ülkemizde, konserlerin, okul şenliklerinin ve resmi törenlerin akıbetine dair Ankara'dan ve yerel yönetimlerden peş peşe flaş açıklamalar gelmeye başladı. İşte milyonların merak ettiği o devasa krizin perde arkası ve 2026 yılı 23 Nisan kutlamalarında alınan son kararlar...
Çocuklarını o renkli gösterilere hazırlayan veliler ve yaşanan acı kayıplar nedeniyle içinden kutlama yapmak gelmeyen eğitim camiası araştırmalarını hızlandırdı. Peki, perşembe günü o kırmızı beyaz coşku yaşanacak mı, yoksa her şey iptal mi edildi?
23 NİSAN TÖRENLERİ İPTAL Mİ? (RESMİ DEVLET PROTOKOLÜ)Kısa ve net cevap: Hayır! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın T.C. Devlet Protokolü kapsamında gerçekleştirilen resmi törenleri KESİNLİKLE iptal edilmemiş veya ertelenmemiştir!Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıldönümü olması sebebiyle devlet gelenekleri kesintisiz işleyecektir.Anıtkabir'de düzenlenecek olan devlet erkanı ziyaretleri,Meclis'teki özel oturumlar,81 il ve ilçede valilik ile kaymakamlıkların Atatürk anıtına çelenk sunma törenleri planlandığı saatte, tam kadro ve eksiksiz olarak icra edilecektir.23 NİSAN ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ İPTAL Mİ? (BELEDİYELERİN KARARI)Resmi törenler devam etse de, işin "eğlence, konser ve şenlik" boyutunda büyük bir "yas freni" söz konusu!Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da dökülen masum kanların ve toplumun içinde bulunduğu hassas psikolojinin ardından, pek çok yerel yönetim hızla harekete geçerek kutlama programlarını revize etti. Örneğin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere pek çok belediye, resmi hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla: "Elim olaylar nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Bu sebeple 23 Nisan kapsamında planlanan tüm konser ve sahne etkinliklerimiz iptal edilmiştir." duyurusunu yaptı.
Yani meydanlarda kurulacak olan dev konser sahneleri ve coşkulu müzik etkinliklerinin büyük bir çoğunluğu, yaşanan bu devasa travma nedeniyle iptal edilmiş durumda.OKULLARDAKİ GÖSTERİLER NE OLACAK?Velilerin en çok merak ettiği konu olan okul bahçelerindeki kutlamalarda da durum benzer. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda ve okul idarelerinin inisiyatifiyle:Yüksek sesli müziklerin çalındığı, eğlence odaklı dans gösterilerinin büyük oranda kısıtlanması veya iptal edilmesi,Bunun yerine törenlerin; günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu, öğrencilerin daha sade ve vakur bir şekilde bayramı idrak ettiği bir "anma töreni" formatına dönüştürülmesi planlanıyor.Özellikle olayın yaşandığı bölgelerde (Şanlıurfa ve Kahramanmaraş) tüm şenlikli etkinlikler tamamen iptal edilmiştir. Velilerin, okullarının tam programını öğrenmek için sınıf öğretmenlerinden gelecek mesajları takip etmesi önem taşıyor.
