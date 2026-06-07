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Hakan Safi'den gece yarısı transfer açıklaması

Hakan Safi, geç saatlere rağmen dünya yıldızı bir transfer için çalışmaların sürdüğünü, birkaç yer daha ziyaret edeceklerini ve "Hazır mıyız?" diyerek sürecin devam ettiğini söyledi.

calendar 07 Haziran 2026 00:22 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 01:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Safi'den gece yarısı transfer açıklaması
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Fenerbahçe başkan daylarından Hakan Safi, cumartesi akşamı geç saatlerde transfer için açıklama yaptı.

Bir transfer açıklaması daha yapan Hakan Safi, "Saat kaç? 23:30 ve hala ayın 6'sı! Biz hala çalışıyoruz! Gideceğimiz üç tane daha yer var, doğru mu? Ben ne yapıyordum içeride? Dünya yıldızı futbolcu transferi için konuşma yapıyordum!" dedi.

"HAZIR MIYIZ?"

Hakan Safi ayrıca "Hazır mıyız? Kum saati çalışsın mı? Devam!" ifadelerini kullandı. 

"CANLI CANLI SÖYLEYECEĞİM"

Açıklamalarına devam eden Safi, "Bu dünya yıldızlarına iki yıldız daha getireceğim! Anlaştık ama söz benim için paradan kıymetli diyorum... Size mahcup olmamak için... Kum saati çalışıyor dimi? Devam ediyor mu? Birazdan canlı canlı söyleyeceğim!" sözlerini sarf etti. 

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