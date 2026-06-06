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Okan Buruk'tan Jhon Duran'a olumlu rapor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferi gündemde olan Jhon Duran ile görüştü ve Kolombiyalı golcü için olumlu rapor verdi.

calendar 06 Haziran 2026 11:02
Haber: Takvim, Fotoğraf: Instagram
Okan Buruk'tan Jhon Duran'a olumlu rapor!
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Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Jhon Duran ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞME

Takvim'in haberine göre; Duran'ın geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile telefonda görüştüğü ve gelmek istediğini söylediği bildirildi.

OKAN BURUK'TAN OLUMLU RAPOR

Bu görüşme sonrasında Okan Buruk'un da kararını değiştirdiği ve Kolombiyalı golcü için yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Mauro Icardi ile ipler tamamen koparsa Galatasaray, Jhon Duran için resmi temaslara başlayabilir.

Duran, 10+4 kuralı için de tercih ediliyor. Zenit, 22 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla birlikte Al-Nassr'dan kiraladı. Ancak Rus kulübü opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. 2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi olan Duran ise yeniden Suudi Arabistan'a dönmek istemiyor.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması gişyen Kolombiyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerde 21 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı

CHERMITI DE LİSTEDE

Icardi ile ayrılık ihtimali bulunan Galatasaray, Jhon Duran ile birlikte Rangers'tan Youssef Chermiti'yi de listesine ekledi.

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