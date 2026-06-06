Trabzonspor'da sıra geldi Dovbyk'e

Transfer dönemine hızlı bir giren Trabzonspor, Ernest Muçi ve Ruslan Malinovskyi transferini resmileştirdi.
33 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 500 bin Euro imza parası alan Malinovskyi, her sezon için 1.5 milyon Euro garanti para kazanacak.
3+1 yıllık imza atan Muçi ise her sezon için 2.5 milyon Euro alacak.
Saviolo ile Tsygankov'u da bitirme aşamasına gelen Fırtına'nın Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk için 10 milyon Euro önereceği öğrenildi.
33 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 500 bin Euro imza parası alan Malinovskyi, her sezon için 1.5 milyon Euro garanti para kazanacak.
3+1 yıllık imza atan Muçi ise her sezon için 2.5 milyon Euro alacak.
Saviolo ile Tsygankov'u da bitirme aşamasına gelen Fırtına'nın Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk için 10 milyon Euro önereceği öğrenildi.