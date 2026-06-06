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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası'nın büyük "hayal kırıklıkları"

Kupa tarihinde 4 takım gol atamadı, 11 ülke de puan alamadı. İskoçya, katıldığı 8 Dünya Kupası'nda da ilk turu geçemedi, Meksika ve Bulgaristan 6 turnuvada maç kazanamadı. Dünya Kupası'nın en çok berabere kalan takımı İngiltere.

calendar 06 Haziran 2026 12:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası'nın büyük 'hayal kırıklıkları'
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Futbolun bir numaralı organizasyonu Dünya Kupası, birbirinden ilginç istatistiklere sahne oldu.

ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında 23'üncüsü düzenlenecek Dünya Kupası'nda başarı öykülerinin yanı sıra hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar da yaşandı.

Dünya Kupası'na katılan ülkelerin 4'ü, gol atmayı başaramadı. Çin, Hollanda Doğu Hint Adaları (Endonezya), Trinidad Tobago ve Zaire (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), katıldıkları kupaları gol atamadan tamamladı.

Kanada ve El Salvador iki turnuvayı puansız kapattı

Dünya Kupası'nda 11 ülke, turnuvayı puansız kapatmak zorunda kaldı.

Hollanda Doğu Hint Adaları, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama, El Salvador ve Katar, Dünya Kupası'nda puan alamadı.

Puansız ayrılan ülkelerden Kanada ve El Salvador, Dünya Kupası'na ikişer kez katıldı, diğerleri ise birer defa temsil edildi.

Bu arada ev sahibi ülkelerden Kanada, 2026'da turnuva tarihindeki ilk puanı için mücadele edecek.

İskoçya 8 kez ilk turu geçemedi

Dünya Kupası'na 8 kez katılmayı başaran İskoçya, bunların hiçbirinde ilk turdan yukarıya çıkamadı.

İskoçlar, 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 ve 1998 Dünya Kupası'nda taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

İrlanda Cumhuriyeti hep tur atladı

İrlanda Cumhuriyeti, katıldığı 3 Dünya Kupası'nda da grubundan bir üst tura çıktı.

Dünya Kupası'na 1990, 1994 ve 2002'de katılan İrlanda Cumhuriyeti, hepsinde grubunu ikinci sırada tamamlayarak ikinci turda mücadele etmeye hak kazandı.

1990'da son 16 turunda Romanya'yı penaltılarla 5-4 yenen İrlanda Cumhuriyeti, çeyrek finalde 1-0'lık sonuçla İtalya'ya elendi.

1994'te son 16 turunda 2-0'la Hollanda'ya elenen İrlanda Cumhuriyeti, 2002'de de yine son 16 turunda bu kez İspanya'ya penaltılarla 3-2 kaybetti.

Meksika ve Bulgaristan 6 kupada kazanamadı

Meksika ile Bulgaristan, 6 Dünya Kupası'nda maç kazanamadı.

Dünya Kupası'na 16 kez katılan ve 2 defa ev sahipliği yapan Meksika, 1930, 1950, 1954, 1958, 1966 ve 1978'de yaptığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi.

Turnuvaya 7 kez katılan Bulgaristan ise 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1998'de galibiyet alamadı.

En çok berabere kalan İngiltere

İngiltere, Dünya Kupası'nın en çok berabere kalan takımı oldu.

Kupaya 16 kez katılan ve bir defa zafere ulaşan İngilizler, şu ana kadar yaptıkları 74 maçın 22'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı.

İtalya ve Almanya ise 21'er beraberlikle İngiltere'yi izledi.

Meksika üst üste 9 maç kaybetti

Meksika, Dünya Kupası'nda art arda maç kaybetme rekorunun sahibi oldu.

Meksikalılar, katıldıkları 1930, 1950, 1954 ve 1958'deki kupalarda üst üste 9 maç kaybetti.

Bu maçlarda Fransa (2), Şili, Arjantin, Brezilya (2), Yugoslavya, İsviçre ve İsveç ile karşılaşan Meksika, 8 gol attı, kalesinde 34 gol gördü. Meksika, 1958 Dünya Kupası'nda Galler ile 1-1 berabere kalarak mağlubiyet serisine son verdi.

Üst üste en çok berabere kalan Belçika

Belçika, Dünya Kupası'nda üst üste en çok berabere kalan takım ünvanına sahip.

"Kırmızı Şeytanlar", 1998 ve 2002'deki kupalarda peş peşe 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Belçika bu süreçte Hollanda, Meksika, Güney Kore, Japonya ve Tunus ile karşılaştı.

Bulgaristan 17 maç kazanamadı

Bulgaristan, Dünya Kupası tarihinde üst üste maç kazanamama rekorunu elinde tutuyor.

Balkan ülkesi, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1994 Dünya Kupası'nda arka arkaya 17 maç kazanamayarak kötü bir rekora imza attı.

Bulgarlar, galibiyet hasretine 1994 Dünya Kupası'nda Yunanistan'ı 4-0 yenerek son verdi.

Bolivya, Cezayir ve Honduras üst üste 5 maçta gol atamadı

Bolivya, Cezayir ve Honduras, Dünya Kupası'nda peş peşe 5 maçta gol atamayarak kötü bir grafik çizdi.

Bolivya, 1930, 1950 ve 1994'te, Cezayir 1986 ve 2010'da, Honduras ise 1982, 2010 ve 2014'te art arda oynadıkları 5'er maçta rakip fileleri havalandıramadı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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