Mario Gomez'den Beşiktaş övgüsü!

Beşiktaş'ta 2015- 2016 sezonunda şampiyon olan ve gol krallığı kazanan Alman santrfor Mario Gomez, Beşiktaş taraftarlarına övgüde bulundu.



Almanya'da Bayern Münih'in düzenlediği bir futbol organizasyonuna katılan Gomez, en gürültülü stadyumlar ve ateşli taraftarlar listesinde ilk sıraya Beşiktaş tribünlerini yazdı.



Tüpraş Stadı'nın atmosferinden ve siyahbeyazlı taraftarlardan çok etkilendiğini vurgulayan unutulmaz yıldız, Beşiktaş'a övgülerde bulundu.



