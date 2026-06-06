Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Mithat Pala hakkında son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların herhangi bir somut bilgiye dayanmadığı, kulübün bilgisi dışında gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, Pala'nın Çaykur Rizespor Kulübü ile sözleşmesinin devam ettiği vurgulanarak, "Oyuncumuz ile ilgili yürüttüğümüz herhangi bir resmi transfer süreci bulunmamaktadır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, kulübümüz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında yer alan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
Rizespor'dan Mithat Pala için çıkan transfer iddialarına yalanlama!
Çaykur Rizespor, son günlerde Mithat Pala hakkında ortaya atılan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Mithat Pala hakkında son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Mithat Pala hakkında son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray, Chermiti'yi listesine ekledi!
-
9
Altınordu'da Beşiktaş heyecanı: 2.5 milyon Euro!
-
8
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması!
-
7
Sporting Lizbon'dan Hakan Safi'ye Luis Suarez yanıtı!
-
6
Aziz Yıldırım'ın gizlediği golcü ortaya çıktı!
-
5
Aral Şimşir'den Galatasaray'a transfer mesajı!
-
4
Hakan Safi, Fenerbahçe'nin transfer bütçesini belirledi!
-
3
Fenerbahçe kongresi çok gergin başladı!
-
2
Okan Buruk'tan Jhon Duran'a olumlu rapor!
-
1
Hakan Çalhanoğlu'ndan Hakan Safi'ye cevap geldi
- 13:59 CANLI: Vincenzo Italiano için imza töreni
- 13:49 Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a eleştiri: "Bizi de sevseydiniz"
- 13:38 Fenerbahçe kongresinde gerginlik!
- 13:33 Trabzonspor'un 204. yabancı oyuncusu Ruslan Malinovsky
- 13:32 Göztepe'ye Sabra'dan kötü haber
- 13:25 Sadettin Saran: "Başım dik ayrılıyorum"
- 13:18 Rizespor'dan Mithat Pala için çıkan transfer iddialarına yalanlama!
- 13:02 Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran için ibra kararı
- 12:59 Kolombiya'da hedef çeyrek finalin ötesi!
- 12:49 Klose'nin rekor kırdığı turnuva: 2014
- 12:45 Gana'nın kadrosunda dikkat çeken yıldızlar
- 12:41 Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
- 12:39 Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası heyecanı
- 12:34 Modric'in 5. Dünya Kupası heyecanı
- 12:31 Dünya Kupası'nın büyük "hayal kırıklıkları"
- 12:29 Beşiktaş'tan orta sahaya Brozovic hamlesi!
- 12:25 İspanya'nın ilk kupası: 2010
- 12:15 Portekiz'in rekortmeni Cristiano Ronaldo
- 12:07 Dünya Kupası'nda yeni kurallar!
- 12:03 TFF'de mali genel kurul zamanı
- 11:59 Jhon Duran karakolluk oldu! Komşuları kapısına dayandı!
- 11:48 Mario Gomez'den Beşiktaş övgüsü!
- 11:44 Arda Ünyay'dan taraftara mesaj!
- 11:33 Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 160 milyon euro!
- 11:30 Davinson Sanchez için 18 milyon euro'luk teklif
- 11:02 Hakan Safi, Sporting'den Luis Suarez ile birlikte getirecek
- 11:02 Okan Buruk'tan Jhon Duran'a olumlu rapor!
- 10:57 Fenerbahçe kongresi çok gergin başladı!
- 10:46 Kante'nin Mbappe'ye karşı tavrı ortalığı karıştırdı!
- 10:46 Trabzonspor'da sıra geldi Dovbyk'e
- 10:44 Julio Ensico, A Milli Takım'a karşı yok!
- 10:37 Aral Şimşir'den Galatasaray'a transfer mesajı!
- 10:26 Erman Toroğlu hakkında beraat kararı
- 10:25 Hakan Çalhanoğlu'ndan Hakan Safi'ye cevap geldi
- 10:23 Barış Alper Yılmaz için 50 milyon euro
- 10:14 Aziz Yıldırım'ın gizlediği golcü ortaya çıktı!
- 10:09 Galatasaray, Chermiti'yi listesine ekledi!
- 10:02 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Gain: Seride 3. randevu!
- 09:58 İşte Vincenzo Italiano'nun tüm bilinmeyenleri!
- 09:44 Abdurrahim Albayrak'tan Hakan Çalhanoğlu sözleri
- 09:40 Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano için imza töreni!
- 09:32 New York'tan büyük şampiyonluk adımı
- 09:30 Victor Osimhen için transferde geri adım
- 09:20 Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya ile karşılaşacak
- 09:15 Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık
- 09:07 Okan Buruk'a yeni sözleşme ve dev zam
- 08:43 Singo için 55 milyon euro'luk ihtimal
- 08:27 Galatasaray'dan 10 milyon euro'luk anlaşma
- 08:23 Galatasaray'dan Can Uzun için 35 milyon euro
- 01:35 A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi son provada!
- 01:34 Olympiakos'u yenen Panathinaikos, seride durumu 1-1 yaptı
- 01:05 Sutopu Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
- 00:59 Fenerbahçe Kadın Voleybol, Chiaka Ogbogu'yu duyurdu
- 00:52 Metehan Mimaroğlu, Gençlerbirliği ile olan sözleşmesini feshetti
- 00:42 Necla Güngör Kıragası: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
- 00:38 A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı 2 golle geçti
- 00:14 Hakan Safi, Fenerbahçe'nin transfer bütçesini belirledi!
- 23:58 Trabzonspor'da iki imza yolda! Anlaşma sağlandı!
- 23:51 Noah Saviolo, Trabzonspor için İstanbul'da!
- 23:33 Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye: "Fotoğraf çekilmekle olmaz"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
LaLiga'da Lamine Yamal, sezonun oyuncusu seçildi
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması!
Tottenham, Andrew Robertson'ı açıkladı
Rafael Leao'dan geleceği için açıklama!
Florentino Perez'in Olise hayali!
Liverpool'da Andoni Iraola dönemi
Napoli'de Kevin de Bruyne ve Romelu Lukaku belirsizliği!
Milli sporcu sezonun yorgunluğunu Antalya'da atıyor
Guirassy'e Premier Lig'den talip çıktı!
Juventus'tan Sörloth hamlesi: İlk görüşme yapıldı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|34
|24
|5
|5
|77
|30
|77
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|11
|2
|77
|37
|74
|3
|Trabzonspor
|34
|20
|9
|5
|61
|39
|69
|4
|Beşiktaş
|34
|17
|9
|8
|59
|40
|60
|5
|Başakşehir
|34
|16
|9
|9
|58
|35
|57
|6
|Göztepe
|34
|14
|13
|7
|42
|32
|55
|7
|Samsunspor
|34
|13
|12
|9
|46
|45
|51
|8
|Rizespor
|34
|10
|11
|13
|46
|52
|41
|9
|Konyaspor
|34
|10
|10
|14
|43
|50
|40
|10
|Kocaelispor
|34
|9
|10
|15
|26
|38
|37
|11
|Alanyaspor
|34
|7
|16
|11
|41
|41
|37
|12
|Gaziantep FK
|34
|9
|10
|15
|43
|58
|37
|13
|Kasımpaşa
|34
|8
|11
|15
|33
|49
|35
|14
|Gençlerbirliği
|34
|9
|7
|18
|36
|47
|34
|15
|Eyüpspor
|34
|8
|9
|17
|33
|48
|33
|16
|Antalyaspor
|34
|8
|8
|18
|33
|55
|32
|17
|Kayserispor
|34
|6
|12
|16
|27
|62
|30
|18
|Karagümrük
|34
|8
|6
|20
|31
|54
|30