Fenerbahçe kongresinde gerginlik!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı kongre gergin geçiyor.
İki başkan adayının localarının arasında tartışma çıktı.
Aziz Yıldırım kalabalığın arasından güçlükle ayrıldı.
Locada çıkan tartışma sebebiyle genel kurula 15 dakika ara verildi.
İki başkan adayının localarının arasında tartışma çıktı.
Aziz Yıldırım kalabalığın arasından güçlükle ayrıldı.
Locada çıkan tartışma sebebiyle genel kurula 15 dakika ara verildi.
Fenerbahçe kongresinde "8 yıldır nerede Aziz Yıldırım" tezahüratının ardından yaşananlar! pic.twitter.com/rjL0CuYqeD
— Sporxtv (@sporxtv) June 6, 2026
Ahmet Bulut'un konuşmasının ardından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de olduğu localarda kavga çıktı. Genel kurula bir kez daha ara verildi.pic.twitter.com/aqYq09suc0
— Sporxtv (@sporxtv) June 6, 2026