Fenerbahçe kongresinde gerginlik!

Locada çıkan tartışma sebebiyle genel kurula 15 dakika ara verildi.

Ahmet Bulut'un konuşmasının ardından Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de olduğu localarda kavga çıktı. Genel kurula bir kez daha ara verildi.pic.twitter.com/aqYq09suc0



— Sporxtv (@sporxtv) June 6, 2026