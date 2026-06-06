Beşiktaş'tan Italiano için KAP!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano için KAP açıklamasını yaptı.
Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."
Siyah-beyazlılar, İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."