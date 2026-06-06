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Beşiktaş'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve sportif direktör Önder Özen, Vincenzo Italiano için düzenlenen imza töreninde transfer mesajı verdi.

calendar 06 Haziran 2026 15:14 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2026 15:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan transfer açıklaması!
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Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano için imza töreni düzenlendi.

Serdal Adalı, Önder Özen ve Vincenzo Italiano'nun katıldığı imza töreninde transfer için mesaj verildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano, "Takımı birlikte inşa edeceğiz. Teknik heyet ve yönetim ile inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için güzel ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunu. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla, bu takımın taraftarı çok ateşli. Bizim hedefimiz, taraftarı mutlu etmek. Yönetimle hareket edip, en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz bu oyuncuları." dedi.

Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, "Ülkenin en değerli orta saha oyuncusu bizde. Onun etrafında da çok değerli oyuncular var. Her biri geçmişte ya bir şeyler başarmış ya da gelecekte bir şeyler başarmaya aday olan oyuncular var. Ersin ve Rıdvan, lise öğrencisiyken burada şampiyonluk yaşadı. O baskı altında ezilmeden oynadılar. Yine aynısını yapabilirler. 6-7 mevkiye oyuncu ihtiyacı var. O da bir gerçek. Onlar alındıktan sonra daha güçlü bir oyun ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı ise, "Şunu net şekilde söyleyeyim, önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa harcayacağız. Telaffuz edilen rakamlar, doğru rakamlar değil. Bütçe belirlemedik. İhtiyacı olan her bölgeye, hocanın istediği, ihtiyaç duyulan oyuncu kimse onu alacağız." dedi.

"7 TRANSFER PLANIMIZ VAR"

Önder Özen, daha sonra "10+4 kuralının değişmemesinden memnuniyet duydum. TFF'nin tüzel kimliğinin zaman zaman yıprandığını söylüyoruz. Bir beyanın arkasında çok durmaması, çok fikir değiştirmesi Beşiktaş için olumsuz sonuçlar getirmişti geçmişte. Sadece Beşiktaş için getirmişti. Ona rağmen Beşiktaş üstesinden gelmeyi başardı. TFF, kendi tüzel kimliğine yakışan en güzel şeyi yaptı. Umarım böyle devam eder. Biz de beyanlara bakarak takım kurmaya çalışırız. +4 için 3 tane boş yerimiz var. Oraya bakıyoruz. Hoca da o tarz oyuncular talep ediyor. Birkaç tane de usta oyuncuya ihtiyacımız var. Toplam transfer hedefimiz 7. Deneyeceğiz, sonuna kadar şartları zorlayacağız. Hedeflediğimiz bir Türk oyuncu var. Şartlar uygun olur mu, ona bakacağız. Takibimizde genç oyuncular da var. Gurbetçi gençler var. Onlarla ilgili raporlamalar bugün bitti. Okuyacağız ve değerlendirmeye alacağız. Birkaç yerli oyuncumuz olacak, umarım." diye konuştu.

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