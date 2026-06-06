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Galatasaray, Chermiti'yi listesine ekledi!

Mauro Icardi'den henüz geri dönüş alamayan Galatasaray, Rangers forması giyen Youssef Chermiti'yi transfer listesine dahil etti.

calendar 06 Haziran 2026 10:09
Haber: Sözcü
Galatasaray, Chermiti'yi listesine ekledi!
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TFF'nin 10+4 yabancı kuralı nedeniyle transfer çalışmalarını ağırdan alan Galatasaray, bu modele uygun oyuncular bakıyor. Rangers'ta forma giyen 2004 doğumlu Youssef Chermiti, Galatasaray'ın listesine eklediği bir isim.

Mauro Icardi'nin yıllık 5 milyon euro'luk teklife henüz yanıt vermemesi sonrasında sarı-kırmızılılar, Chermiti için düğmeye basma kararı aldı.

30 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İskoç kulübün 2029'a kadar kontratı bulunan oyuncusu için 30 milyon Euro talep etmesi nedeniyle Galatasaray, pazarlıklara başlayacak.

DURAN DA LİSTEDE

Bu arada Jhon Duran da sarı-kırmızılıların alternatiflerinden biri. Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılılarda oynamak istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Rangers'ta geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Chermiti, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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