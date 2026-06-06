Galatasaray, Chermiti'yi listesine ekledi!

TFF'nin 10+4 yabancı kuralı nedeniyle transfer çalışmalarını ağırdan alan Galatasaray, bu modele uygun oyuncular bakıyor. Rangers'ta forma giyen 2004 doğumlu Youssef Chermiti, Galatasaray'ın listesine eklediği bir isim.
Mauro Icardi'nin yıllık 5 milyon euro'luk teklife henüz yanıt vermemesi sonrasında sarı-kırmızılılar, Chermiti için düğmeye basma kararı aldı.
30 MİLYON EURO İSTİYORLAR
İskoç kulübün 2029'a kadar kontratı bulunan oyuncusu için 30 milyon Euro talep etmesi nedeniyle Galatasaray, pazarlıklara başlayacak.
DURAN DA LİSTEDE
Bu arada Jhon Duran da sarı-kırmızılıların alternatiflerinden biri. Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılılarda oynamak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Rangers'ta geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Chermiti, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.
Mauro Icardi'nin yıllık 5 milyon euro'luk teklife henüz yanıt vermemesi sonrasında sarı-kırmızılılar, Chermiti için düğmeye basma kararı aldı.
30 MİLYON EURO İSTİYORLAR
İskoç kulübün 2029'a kadar kontratı bulunan oyuncusu için 30 milyon Euro talep etmesi nedeniyle Galatasaray, pazarlıklara başlayacak.
DURAN DA LİSTEDE
Bu arada Jhon Duran da sarı-kırmızılıların alternatiflerinden biri. Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılılarda oynamak istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Rangers'ta geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Chermiti, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.