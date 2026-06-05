Beşiktaş, takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirdi. Siyah beyazlılar, teknik direktör konusunu açığa kavuşturdu ve şimdi transfere odaklanacak. Beşiktaşilk olarak stoper bölgesine takviye yapacak.
Corriere dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Inter'in Fransız stoperi Benjamin Pavard için harekete geçti. Siyah beyazlılar sağ bek pozisyonunda da oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu için şartlarını zorlayacak.
Haberde Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pavard'ın 5 milyon euroluk maaşını Beşiktaş'ın karşılayabileceği belirtildi.
PERFORMANSI
Pavard geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirdi ve 38 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı verdi.
Beşiktaş'tan stoper hamlesi: Benjamin Pavard
Beşiktaş, Inter forması giyen Fransız stoper Benjamin Pavard'ı gündemine aldı.
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Beşiktaş, takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirdi. Siyah beyazlılar, teknik direktör konusunu açığa kavuşturdu ve şimdi transfere odaklanacak. Beşiktaşilk olarak stoper bölgesine takviye yapacak.
Beşiktaş, takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirdi. Siyah beyazlılar, teknik direktör konusunu açığa kavuşturdu ve şimdi transfere odaklanacak. Beşiktaşilk olarak stoper bölgesine takviye yapacak.
Beşiktaş
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