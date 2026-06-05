Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaştığını açıkladı!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaştığını açıkladı.

calendar 05 Haziran 2026 20:57 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 21:14
Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaştığını açıkladı!
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi transfer çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Merih Demiral ile anlaştıklarını duyuran Safi, bir isimle daha anlaşma sağladıklarını açıkladı.

"4 YILLIK ANLAŞMA YAPTIK"

Hakan Safi, İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Safi, yaptığı açıklamada, "Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.



"GELECEĞİN FENERBAHÇE'SİNİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Transfer açıklamasının ardından konuşan Safi, "Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kıymetli dostum Paolo Maldini de burada. Biraz ayağında sorun var. Futbolculuktan kalma sorun da olabilir. (Gülerek) Kendisiyle geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendiriyoruz." dedi.

HAKAN SAFİ'Yİ TAKİBE ALDI

Öte yandan Mason Greenwood, Hakan Safi'yi sosyal medya hesabından takibe aldı.



PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Mason Greenwood, Marsilya formasıyla 45 maçta 26 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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