Trabzonspor, Malinovskyi'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.





Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamda; "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.











Bordo mavililer, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 1.5 milyon euro verecek. Yeni sezona mahsus 500 bin euro da imza parası ödenecek.



