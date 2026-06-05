Trabzonspor, Malinovskyi'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 05 Haziran 2026 20:39 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 20:52
Trabzonspor, Malinovskyi'yi KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamda; "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.



Bordo mavililer, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 1.5 milyon euro verecek. Yeni sezona mahsus 500 bin euro da imza parası ödenecek. 

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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