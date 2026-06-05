Altınordu'da Beşiktaş heyecanı: 2.5 milyon Euro!

İkinci Lig ekibi Altınordu, geçen sezon başında Süper Lig ekibi Kocaelispor'a sattığı kaleci Serhat Öztaşdelen'in isminin Beşiktaş'la anılmasıyla heyecanlı bekleyişe geçti.



İzmir temsilcisinde 2021'de profesyonel olan Serhat (21), 1 Ağustos 2025'te 5 milyon TL bonservis ücreti karşılığı Kocaelispor'a transfer oldu. Altınordu oyuncunun sözleşmesine bir sonraki transferde yüzde 50 pay alma maddesi ekletti.



2.5 MİLYON EURO GELİR BEKLENTİSİ



Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği kaleci Serhat için Kocaelispor'un 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edilirken, bu rakamda anlaşma sağlanması halinde Altınordu'nun kasasına 2.5 milyon Euro girecek.



ÖZKAN, YATIRIMCILARLA ANLAŞAMADI



Öte yandan A takımı devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, temas halinde olduğu yatırımcılarla anlaşamadı. Özkan görüşmelerle ilgili sessizliğini koruyor.



