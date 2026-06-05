Altınordu'da Beşiktaş heyecanı: 2.5 milyon Euro!

Altınordu, Kocaelispor'a sonraki satıştan yüzde 50 pay ile sattığı Serhat Öztaşdelen'in Beşiktaş'a transfer ihtimaliyle heyecanlı bir bekleyişe geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Haziran 2026 13:04 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 13:06
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Altınordu'da Beşiktaş heyecanı: 2.5 milyon Euro!
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İkinci Lig ekibi Altınordu, geçen sezon başında Süper Lig ekibi Kocaelispor'a sattığı kaleci Serhat Öztaşdelen'in isminin Beşiktaş'la anılmasıyla heyecanlı bekleyişe geçti.

İzmir temsilcisinde 2021'de profesyonel olan Serhat (21), 1 Ağustos 2025'te 5 milyon TL bonservis ücreti karşılığı Kocaelispor'a transfer oldu. Altınordu oyuncunun sözleşmesine bir sonraki transferde yüzde 50 pay alma maddesi ekletti.

2.5 MİLYON EURO GELİR BEKLENTİSİ

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği kaleci Serhat için Kocaelispor'un 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edilirken, bu rakamda anlaşma sağlanması halinde Altınordu'nun kasasına 2.5 milyon Euro girecek.

ÖZKAN, YATIRIMCILARLA ANLAŞAMADI

Öte yandan A takımı devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, temas halinde olduğu yatırımcılarla anlaşamadı. Özkan görüşmelerle ilgili sessizliğini koruyor.

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1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
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