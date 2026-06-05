Fenerbahçe'de flaş Mason Greenwood gelişmesi!

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hakan Safi, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.



Öte yandan transfer iddialarının gündeme gelmesinin ardından Mason Greenwood'un sosyal medya hesabından Hakan Safi'yi takibe aldı.







Bu gelişme, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.



