Roland Garros'ta finalin adı belli oldu

Alexander Zverev, Roland Garros yarı finalinde Jakub Mensik'i 3-1 mağlup ederek kariyerinin 4. grand slam finaline yükseldi. Matteo Arnaldi'nin hastalığı nedeniyle çekilmesiyle Flavio Cobolli de finale adını yazdırırken, ikili pazar günü ilk grand slam şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

calendar 05 Haziran 2026 20:16
Haber: AA
Roland Garros'ta finalin adı belli oldu
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alman Alexander Zverev finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 13. gününde tek erkekler yarı finalinde, 2024 finalisti Zverev (2) ile Çek Jakub Mensik (26) karşılaştı.

Rakibini 7-5, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Alman tenisçi, turnuvada 2, grand slam kariyerinde ise 4. kez final biletini aldı.

Günün diğer yarı final maçının başlamasına 20 dakika kala İtalyan Matteo Arnaldi, hastalığı nedeniyle çekilince vatandaşı Flavio Cobolli (10) doğrudan finale çıktı.

Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Zverev ve Cobolli, ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak.

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