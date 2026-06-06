A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı 2 golle geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 yendi.

calendar 06 Haziran 2026 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'yı 2 golle geçti
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. 

Bu sonuçla grupta üçüncü galibiyetini alan Türkiye, puanını 10'a çıkardı. Milliler, grup aşamasının bitimine bir maç kala ikinciliğini garantileyerek play-off oynama hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 6. ve son müsabakasında 9 Haziran Salı günü Malta'ya konuk olacak.

Üçüncü yenilgisini yaşayan Kuzey İrlanda ise 6 puanda kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Alexandra Collin, Clothilde Brassard, Elodie Coppola (Fransa)

Türkiye: Gamze Yaman, Fatma Şakar, Meryem Küçükbirinci, Eda Karataş, İlayda Civelek (Dk. 77 Vildan Kardeşler), Cansu Kaya (Dk. 90+3 Halle Houssein), Melike Pekel (Dk. 90+3 Melike Öztürk), Ebru Topçu, Selen Altunkulak (Dk. 70 Ece Türkoğlu), Miray Cin (Dk. 77 Kader Hançar), Busem Şeker

Kuzey İrlanda: Burns, Johnson, Morgan, Mason, McKenna, Andrews, Caldwell (Dk. 64 McPartlan), Bell (Dk. 46 Maxwell), Wade (Dk. 78 Chambers), McFarland (Dk. 46 Howe), Moore (Dk. 64 Kerr)

Goller: Dk. 26 Melike Pekel, Dk. 48 Busem Şeker (Türkiye), Dk. 45 Bell (Penaltıdan) (Kuzey İrlanda)

Sarı kart: Dk. 44 Busem Şeker (Türkiye)

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