Aliağa FK, Uğur Adem Gezer'i istiyor

Aliağa FK, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Gündeme Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Uğur Adem Gezer geldi.

calendar 05 Haziran 2026 16:43 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 17:22
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Aliağa FK, Uğur Adem Gezer'i istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News


TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Aliağa Futbol, adını Süper Lig'e yazdıran Amed Sportif takımının tecrübeli stoperi Uğur Adem Gezer'i listesine aldı. Batman Petrolspor'un golcüsü Atabey Çiçek ve orta saha Kubilay Yavuz'un resmi imzasını bekleyen, kanat oyuncusu Mert Çapar'ı da renklerine bağlayan sarı-siyahlıların Uğur Adem transferinde de önemli aşama katettiği ifade edildi.

Son 3 sezonu Amed Sportif'te geçiren 31 yaşındaki futbolcu geçen sene Diyarbakır ekibinde 13 maça çıktı. Toplam 1170 dakika süre alan deneyimli stoper takımıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Uğur Adem Gezer, kariyerinde Eyüpspor, Enyespor, İstanbul Güngören, Orhangazispor, Sultanbeyli Belediyespor, Edirnespor, Kırklarelispor, Vanspor ve Amed Sportif'te görev aldı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.