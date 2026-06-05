Karşıyaka'da 10 Haziran hatırlatması

Karşıyaka Spor Kulübü'nde yeni sezon öncesi camia 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu beklerken Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya, aday yönetim listelerinin 10 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar divana sunulabileceğini söyledi.



Seçimin 7 Nisan'da aday çıkmadığı için ertelenen kongrenin devamı niteliğinde olduğunun altını çizen Mehmet Yaya, "11 Haziran'da yapılacak olan genel kurul bir erteleme genel kurulu olup, önceki toplantının devamı niteliğindedir. Bu nedenle tüzüğümüzün 22'nci maddesindeki süreler burada geçerli olmayıp, başkan adaylarımız 10 Haziran mesai saati bitimine kadar listelerini eklerinde gerekli evraklarıyla birlikte divan başkanlık kurulumuza iletebilirler" açıklamasını yaptı.



Karşıyaka'da normal seçimli kongrelerde toplantının ilk ilan edilen tarihinden 1 gün önce mesai bitimine kadar aday yönetim listelerinin divana teslim edilmesi gerekiyor.