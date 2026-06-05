Altay'da Ahmet Nur Çebi toplantısına rötar

Altay'ın yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile yapmayı planladığı kritik İzmir toplantısının birkaç gün ertelenebileceği, ancak kulübün şirketleşmesi ve mali kurtuluşu için görüşmelerden olumlu sonuç beklediği belirtildi.

calendar 05 Haziran 2026 15:38 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 17:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Ahmet Nur Çebi toplantısına rötar
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3'üncü Lig kulüplerinden Altay'da başkan Sinan Kanlı ile yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi arasında 6 Haziran Cumartesi günü İzmir'de yapılması planlanan kritik toplantının birkaç gün ertelenmesi gündeme geldi.

Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin pazar günü İzmir'de farklı bir programa katılacağı, İzmir temsilcisiyle pazartesi günü bir araya gelebileceği ifade edildi.

Daha önce İstanbul'da iki kez bir araya gelen Altay Başkanı Sinan Kanlı ile Ahmet Nur Çebi'nin bu defa İzmir'de gerçekleştireceği üçüncü görüşmeden olumlu bir sonuç çıkması bekleniyor. Siyah-beyazlı camia, borcu 1 milyar TL'ye ulaşan kulübün kurtuluşu için şirketleşme yoluna gidilmesi ve Ahmet Nur Çebi gibi güçlü bir isim tarafından desteklenmesi konusunda hemfikir durumda.

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