Blazers'ın koç arayışında 3 finalist: Nori, Lashbrook ve Splitter

Portland Trail Blazers'ın yeni başantrenör arayışında sona yaklaşıldığı bildirildi.



Ancak süreç, kulüp sahibi Tom Dundon'ın aynı zamanda sahibi olduğu NHL ekibi Carolina Hurricanes'ın Stanley Cup Finali'ne yükselmesi nedeniyle beklenenden daha yavaş ilerliyor.



Hurricanes şu sıralarda Stanley Cup şampiyonluğu için Las Vegas Golden Knights ile karşı karşıya geliyor.



The Stein Line'ın haberine göre Portland'ın aday listesinde üç isim kaldı:



Minnesota Timberwolves yardımcı antrenörü Micah Nori

Boston Celtics yardımcı antrenörü Tyler Lashbrook

Geçici başantrenör Tiago Splitter



Daha önce finalistler arasında gösterilen Los Angeles Clippers yardımcı antrenörü Jeff Van Gundy ile Utah Jazz yardımcı antrenörü Mike Williams'ın ise yarış dışı kaldığı belirtildi.



Blazers, geçtiğimiz ekim ayında dönemin başantrenörü Chauncey Billups'ın federal soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından yeni bir teknik adam arayışına başlamıştı.



Bu süreçte takımın başına geçici olarak Tiago Splitter getirildi.



Splitter yönetimindeki Portland, Batı Konferansı'nı yedinci sırada tamamlayarak 2023 yılında Damian Lillard'ın ilk ayrılışından bu yana ilk kez playofflara kalmayı başardı.



Öte yandan Damian Lillard'ın gelecek sezon Portland'a geri dönecek olması, organizasyonda yeniden heyecan yaratmış durumda.



Kulübün ayrıca kadroyu güçlendirmek amacıyla Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo için oluşabilecek fırsatları da yakından takip ettiği belirtiliyor.



Mavericks'te Koçluk Yarışı Kızışıyor: Terry Stotts ve Çok Sayıda Yardımcı Antrenör Listede



Dallas Mavericks, yeni başantrenörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken odağını ağırlıklı olarak NBA yardımcı antrenörlerine çevirmiş durumda.



The Stein Line'dan Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre eski NBA başantrenörü Terry Stotts da görüşme yapılacak isimler arasında yer alıyor.



Mavericks'in resmi ilgi gösterdiği veya göstermeyi planladığı isimler şu şekilde sıralanıyor:



Micah Nori (Minnesota Timberwolves)

Royal Ivey (Houston Rockets)

Jama Mahlalela (Toronto Raptors)

Tony Dobbins (Boston Celtics)

Noah LaRoche (Miami Heat)



Daha önce Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks'ı çalıştıran Terry Stotts'ın da kulüple görüşmesinin kesinleştiği ifade edildi.



Stotts, kariyerinin bir döneminde Dallas'ta yardımcı antrenör olarak da görev yapmıştı.



Eski çoğunluk hissedarı Mark Cuban'ın da geçmişte Jason Kidd'in ekibine katılması için Stotts'ı güçlü şekilde tavsiye ettiği belirtiliyor.



Son olarak Golden State Warriors'ta Steve Kerr'in yardımcılığını yapan Stotts'ın şu aşamada yalnızca başantrenörlük pozisyonlarıyla ilgilendiği kaydedildi.



Dallas'ın üniversite basketbolundan Jon Scheyer ve Dusty May gibi isimlerle de ilgilendiği belirtilse de, NBA deneyimine sahip bir ismin göreve getirilmesinin daha olası olduğu ifade ediliyor.



Arama süreci, yeni genel menajer Mike Schmitz ile Masai Ujiri tarafından yürütülüyor.



Lig çevrelerinde Ujiri'nin yalnızca NBA ile sınırlı kalmayıp Avrupa basketbolu ve kadın basketbolundan da adayları değerlendirebileceği konuşuluyor.



