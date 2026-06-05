Bernardo Silva, geleceği için kararını erteledi!

Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Avrupa'dan Barcelona, Juventus, Benfica ve Atletico Madrid gibi ekiplerin ilgilendiği Portekizli yıldız, istediği anlaşmayı bulamadı.
KARARINI ERTELEDİ
Dünya Kupası öncesi kararını vermek ve turnuvaya gitmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu, istediği anlaşmayı bulamamasının ardından geleceği için kararını erteledi.
Bernardo Silva, Dünya Kupası'na da çok kısa bir süre kalması nedeniyle geleceğiyle ilgili kararını kupa sonrasına bıraktı.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
İngiliz ekibi Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Avrupa'dan Barcelona, Juventus, Benfica ve Atletico Madrid gibi ekiplerin ilgilendiği Portekizli yıldız, istediği anlaşmayı bulamadı.
KARARINI ERTELEDİ
Dünya Kupası öncesi kararını vermek ve turnuvaya gitmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu, istediği anlaşmayı bulamamasının ardından geleceği için kararını erteledi.
Bernardo Silva, Dünya Kupası'na da çok kısa bir süre kalması nedeniyle geleceğiyle ilgili kararını kupa sonrasına bıraktı.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
İngiliz ekibi Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.