Bernardo Silva, geleceği için kararını erteledi!

Manchester City'den ayrılan ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası sonrasına erteledi.

calendar 05 Haziran 2026 09:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bernardo Silva, geleceği için kararını erteledi!
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Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Avrupa'dan Barcelona, Juventus, Benfica ve Atletico Madrid gibi ekiplerin ilgilendiği Portekizli yıldız, istediği anlaşmayı bulamadı.

KARARINI ERTELEDİ

Dünya Kupası öncesi kararını vermek ve turnuvaya gitmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu, istediği anlaşmayı bulamamasının ardından geleceği için kararını erteledi.

Bernardo Silva, Dünya Kupası'na da çok kısa bir süre kalması nedeniyle geleceğiyle ilgili kararını kupa sonrasına bıraktı.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

İngiliz ekibi Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
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6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
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8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
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