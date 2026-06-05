Filenin Sultanları'nın rakibi son şampiyon İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında cumartesi günü İtalya'nın karşısına çıkacak.



Organizasyonun Brezilya'nın başkenti Brezilya'daki ilk etabında birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, oynadığı tek maçı kazanan İtalya ile mücadele edecek.



Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki maç, cumartesi günü TSİ 21.30'da başlayacak.



Mücadeleyi S Sport ve TRT Spor canlı olarak yayınlayacak.



