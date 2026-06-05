Aziz Yıldırım'dan Nicolas Jackson hamlesi!

Aziz Yıldırım ve kurmayları, Bayern Münih'in satın alma opsiyonunu kullanmadığı Nicolas Jackson için harekat başlattı. Seçimi kazanmaları halinde İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturulacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Haziran 2026 12:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Aziz Yıldırım'dan Nicolas Jackson hamlesi!
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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, santrfor transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı: Nicolas Jackson...

Senegalli oyuncu, sezon başında 16.5 milyon euro bedelle Bayern Münih'e kiralandı. Opsiyonunda 40 maça ilk 11 başlaması halinde 65 milyon euroluk opsiyon devreye girecekti.

Ancak Bundesliga ekibinde sadece 34 karşılaşmada forma giyince opsiyon devre dışı kaldı ve sezonun bitmesiyle birlikte 24 yaşındaki Senegalli golcü, kulübü Chelsea'ye geri döndü.

KAZANIRSA ADIM ATILACAK

İngiliz ekibinin de kadro planlamasında yer almayan genç santrfor, Aziz Yıldırım'ın gündemine geldi.

Yıldırım ve ekibi, oyuncunun şartlarını araştırdı ve seçimi kazanmaları halinde de Chelsea'yle pazarlık masasına oturmaya karar verdi.

'İki santrfor alacağım' diyen efsane ismin, Nicolas Jackson'a hem yaşından hem de kalitesinden dolayı 'olur' yanıtını verdiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın pazar günü seçimi kazanması durumunda bir numaralı golcüsünün Nicolas Jackson olması bekleniyor.



KİRALAMA FORMÜLÜ

Aziz Yıldırım'ın Jackson için ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

Başkanlık koltuğuna oturulması halinde; aynı Bayern Münih'te olduğu gibi şarta bağlı satın alma maddesi sözleşmeye eklettirilecek.

37 MİLYON EURO ÖDEDİ

İngiliz ekibi Chelsea, 2023-24 sezonunun yaz transfer döneminde Nicolas Jackson'ı Villarreal'den 37 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı. İki sezonda sergilediği performans ise Premier Lig ekibini tatmin etmedi.

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