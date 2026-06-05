Wizards'ın 1 numara favorileri, Dybantsa ve Peterson

2027 NBA Draftı'nın ilk sırası için yarış şimdiden şekillenmeye başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Haziran 2026 12:58 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wizards'ın 1 numara favorileri, Dybantsa ve Peterson
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2027 NBA Draftı'nın ilk sırası için yarış şimdiden şekillenmeye başladı.

Yahoo Sports'tan Kevin O'Connor'ın haberine göre Washington Wizards'ın ilk sıradan seçmeyi en çok düşündüğü iki isim BYU forması giyen AJ Dybantsa ile Kansas'ın yıldızı Darryn Peterson.

Ancak Duke Üniversitesi'nin dikkat çeken oyuncusu Cam Boozer'ın da yarıştan tamamen çıkmış olmadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde, Utah Jazz ile güçlü bağlantıları bulunan Dybantsa'nın bir numaralı seçim için kesin favori olarak görülmediği ifade edilmişti.

Wizards Başkanı Michael Winger ise daha önce yaptığı açıklamalarda, ek draft hakları elde etmek amacıyla aşağı takas yapma seçeneğini değerlendirebileceklerini söylemişti.

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