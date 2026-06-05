Hakan Safi'den 35 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'de 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor.



Sarı-lacivertlilerde başkan adayları transferlerini netleştirmeye devam ediyor.



Hakan Safi önceki gün Sporting Lizbon'dan Luis Suarez'le anlaştığını açıklamıştı.



SÖZ KESİLDİ



Suarez'in yanı sıra Hakan Safi'nin, Club Brugge'de forma giyen Yunan sol kanat, Christos Tzolis'le de söz kestiği ortaya çıktı.



35 MİLYON EUROLUK TEKİF



Belçika medyası, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Hakan Safi'nin 35 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle Brugge'ün kapısını çalacağını duyurdu.







2024'ün temmuz ayında Düsseldorf'tan Brugge'e gelen Yunan oyuncu için 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.



Şu anki piyasa değeri 40 milyon euro olan oyuncu, geride bıraktığımız sezonda Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 52 maça çıktı ve 22 gol, 29 asistlik performans ortaya koydu.



