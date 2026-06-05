Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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2026 Dünya Kupası'nın genç yıldızları

2026 Dünya Kupası'nda 21 yaş altı futbolcular, milli takımlarının başarısı için sahne alacak.

calendar 05 Haziran 2026 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2026 Dünya Kupası'nın genç yıldızları
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'den Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun da dahil 21 yaş altı genç yıldız adayları boy gösterecek.

Brezilyalı Pele, 17 yaşındayken ve Fransız Kylian Mbappe ise 19 yaşındayken Dünya Kupası finali tarihinde gol atan genç oyuncular arasında yer alırken Arjantinli Lionel Messi (18 yaşında) de genç yaşında dünya sahnesine çıktı.

ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Dünya Kupası'nda adaylar, tarihe isimlerini "yıldız" yazdırabilmek için formalarını terletecek.

TÜRKİYE'DEN 3 GENÇ YILDIZ

A Milli Futbol Takımı'nda da 3 genç yıldız Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Real Madrid'de oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Güler, Juventus'ta oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kenan Yıldız, Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Uzun, A Milli Futbol Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alacak.

PSG'DEN 4 OYUNCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Fransız ekibi PSG'nin de kadrosundaki genç oyuncular dikkati çekiyor.

PSG'den 18 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye, 20 yaşındaki Fransız orta saha Warren Zaire-Emery, 21 yaşındaki Fransız sağ kanat Desire Doue, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Neves de 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek genç yıldız oyuncular arasında yer alıyor.

İSPANYA'DAN 2 GENÇ YILDIZ

Dünya Kupası favorilerinden İspanya'dan da 2 genç yıldız futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Barcelona'dan 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lamine Yamal ve Barcelona'dan 19 yaşındaki stoper Pau Cubarsi, İspanya milli takımı kadrosunda yer alıyor.

REAL MADRID VE BARCELONA'DAN 3 GENÇ 

Dünya Kupası'nda forma giyecek öne çıkan genç oyuncular arasında İspanya LaLiga'da Barcelona ve Real Madrid forması giyen 4 oyuncu dikkati çekiyor.

Listede, Real Madrid'den Arda Güler ile Barcelona'dan Lamine Yamal ve Pau Cubarsi bulunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek genç yıldızlar şöyle:

Futbolcu Ülke Kulübü Pozisyonu Yaşı
Lamine Yamal İspanya Barcelona Sağ kanat 18
Ibrahim Mbaye Senegal PSG Sağ kanat 18
Lennart Karl Almanya Bayern Münih Orta saha 18
Pau Cubarsi İspanya Barcelona Stoper 19
Endrick Brezilya Olimpik Lyon Forvet 19
Yan Diomande Fildişi Sahili Leipzig Sol kanat 19
Can Uzun Türkiye Eintracht Frankfurt Orta saha 20
Warren Zaire-Emery Fransa PSG Orta saha 20
Ibrahim Maza Cezayir Bayer Leverkusen Orta saha 20
Kenan Yıldız Türkiye Juventus Sol kanat 21
Desire Doue Fransa PSG Sağ kanat 21
Arda Güler Türkiye Real Madrid Orta saha 21
Nico Paz Arjantin Como Orta saha 21
Joao Neves Portekiz PSG Orta saha 21
Kobbie Mainoo İngiltere Manchester United Orta saha 21
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2026 Dünya Kupası'nın genç yıldızları
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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