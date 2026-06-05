Galatasaray'da Jakobs ile devam kararı

Galatasaray, Ismail Jakobs'un sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyonu kullanma kararı aldı.

calendar 05 Haziran 2026 09:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Jakobs ile devam kararı
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yapılacak takviyelerin yanı sıra kadrodaki isimlerin geleceği merak konusu.

Sarı-kırmızılılarda sol bek Ismail Jakobs ile ilgili karar verildi.

OPSİYONU KULLANILACAK

Geride kalan sezon 39 maça çıkan Ismail Jakobs'un sözleşmesi Mayıs 2027'de sona eriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Jakobs'un sözleşmesindeki +1 yıl opsiyonu kullanma kararı aldı.

25 MİLYON EURO

Dünya Kupası'nda Senegal için ter dökecek 26 yaşındaki sol bekin serbest kalma maddesinin 25 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Jakobs'la yola devam etmeyi planlayan Galatasaray'ın sol bek rotasyonunda Eren Elmalı ve Kazımcan Karataş da bulunuyor.

Galatasaray, Ismail Jakobs için Monaco'ya 1 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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