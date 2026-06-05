Galatasaray'da Jakobs ile devam kararı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yapılacak takviyelerin yanı sıra kadrodaki isimlerin geleceği merak konusu.
Sarı-kırmızılılarda sol bek Ismail Jakobs ile ilgili karar verildi.
OPSİYONU KULLANILACAK
Geride kalan sezon 39 maça çıkan Ismail Jakobs'un sözleşmesi Mayıs 2027'de sona eriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Jakobs'un sözleşmesindeki +1 yıl opsiyonu kullanma kararı aldı.
25 MİLYON EURO
Dünya Kupası'nda Senegal için ter dökecek 26 yaşındaki sol bekin serbest kalma maddesinin 25 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Jakobs'la yola devam etmeyi planlayan Galatasaray'ın sol bek rotasyonunda Eren Elmalı ve Kazımcan Karataş da bulunuyor.
Galatasaray, Ismail Jakobs için Monaco'ya 1 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Sarı-kırmızılılarda sol bek Ismail Jakobs ile ilgili karar verildi.
OPSİYONU KULLANILACAK
Geride kalan sezon 39 maça çıkan Ismail Jakobs'un sözleşmesi Mayıs 2027'de sona eriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Jakobs'un sözleşmesindeki +1 yıl opsiyonu kullanma kararı aldı.
25 MİLYON EURO
Dünya Kupası'nda Senegal için ter dökecek 26 yaşındaki sol bekin serbest kalma maddesinin 25 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Jakobs'la yola devam etmeyi planlayan Galatasaray'ın sol bek rotasyonunda Eren Elmalı ve Kazımcan Karataş da bulunuyor.
Galatasaray, Ismail Jakobs için Monaco'ya 1 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.