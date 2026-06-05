Beşiktaş'ta gündem yeniden Lauriente!

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Beşiktaş'ın geçen yıl yaz transfer döneminde gündeme gelen Armand Lauriente'ye ciddi biçimde ilgisinin bulunduğunu ileri sürdü. Kartal'ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Sassuolo ile temas kurduğu ifade edildi.

calendar 05 Haziran 2026 08:27
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta gündem yeniden Lauriente!
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Beşiktaş'ın Armand Lauriente aşkı bitmiyor...

Gelecek sezon için kadroda büyük oranda operasyon yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, kalitesi tartışılmaz kanat oyuncularını renklerine katmak için çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Yönetim, Sassuolo forması giyen Fransız sol kanadı renklerine bağlamaya kararlı.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Kartal'ın geçen yıl yaz transfer döneminde gündeme gelen Armand Lauriente'ye ciddi biçimde ilgisinin bulunduğunu öne sürdü.

İTALYANLARIN ELİ GÜÇLÜ

Haberde Beşiktaşlı yetkililerin, 15 Mayıs 2026 tarihinde Serie A temsilcisiyle olan sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzatan 27 yaşındaki yıldız için Sassuolo ile temasa geçtiği ifade edildi. Oyuncunun mukavelesini yenilediği için İtalyan ekibinin pazarlık masasında eli güçlü. Başkan Serdal Adalı'nın bir dönem Trabzonspor'un da gündemine gelen Armand Lauriente'yi siyahbeyazlı takıma kazandırmak için mali olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

16 GOLE DOĞRUDAN ETKİ

Fransız yıldız Sassuolo'da geçen sezon forma istikrarıyla dikkat çekti. Avrupa'nın sertlik derecesi yüksek liglerinden Serie A'da (İtalya Ligi) 38 karşılaşmada süre alan deneyimli kanat oyuncusu, 7 kez ağları havalandırırken, 9 da asist yaparak 16 gole doğrudan etki etti. İtalya Kupası'nda ise 1 kez forma giyen Lauriente skora katkı yapamadı.

ÇALIM VE ŞUT ÖZELLİĞİ

Beşiktaş'ın geçen sezon saha içinde en büyük problemlerinden biri kanat oyuncularının verimsizliğiydi. Armand Lauriente bu soruna çözüm üretecek donanımlara sahip. Sol kanatta etkili driplingleri ile öne çıkan Fransız oyuncu, bire birde çalım atma özelliği sayesinde kolayca adam eksiltebiliyor. Sağ kanat ve gerektiğinde ileri uçta da görev yapabilen 27 yaşındaki yıldız, kanattan merkeze yönelerek kaleye sürpriz şutlar çıkarabiliyor. Ayrıca duran top becerisiyle takımının en önemli silahı haline gelebiliyor.

DEĞERİ ZİRVE YAPTI

Serie A temsilcisinde kariyerinin en randımanlı dönemini yaşayan Armand Lauriente'nin değeri zirve yaptı. Transfermarkt verilerine göre Fransız kanat oyuncusunun geçen yıl haziranda 15 milyon euro olan piyasa değeri martta 18 milyon euroya, şu anda ise 19 milyon euroya yükseldi

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