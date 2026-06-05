Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a dönecek ve ayrılacak!

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Halil Dervişoğlu'nun bir kez daha sarı-kırmızılılardan ayrılığı bekleniyor.

calendar 05 Haziran 2026 08:37
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a dönecek ve ayrılacak!
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Bonservisi Galatasaray'da bulunan Halil Dervişoğlu'nun son yıllardaki transfer trafiği büyük dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın ilk olarak 2021'de KAP'a duyurusu yaptığı Halil Dervişoğlu'nun adı, aradan geçen altı yılda beş kere daha KAP'a gitti.

Brentford'dan önce kiralık sonra da tapusuyla alınan Halil, sonrasında Hatayspor, Gaziantep FK ve Rizespor'a kiralandı. Halil, bir kere daha sarı kırmızılı takıma dönecek.

Galatasaray, sözleşmesinin son yılına girecek 26 yaşındaki futbolcuyu, kadrosunda düşünmüyor. Halil Dervişoğlu'nun bir kez daha sarı-kırmızılılardan ayrılması bekleniyor.

Geride kalan sezonda Rizespor'da 26 maçta süre bulan Halil Dervişoğlu, 5 kez ağları havalandırdı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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