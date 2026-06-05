Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a dönecek ve ayrılacak!

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Halil Dervişoğlu'nun son yıllardaki transfer trafiği büyük dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın ilk olarak 2021'de KAP'a duyurusu yaptığı Halil Dervişoğlu'nun adı, aradan geçen altı yılda beş kere daha KAP'a gitti.
Brentford'dan önce kiralık sonra da tapusuyla alınan Halil, sonrasında Hatayspor, Gaziantep FK ve Rizespor'a kiralandı. Halil, bir kere daha sarı kırmızılı takıma dönecek.
Galatasaray, sözleşmesinin son yılına girecek 26 yaşındaki futbolcuyu, kadrosunda düşünmüyor. Halil Dervişoğlu'nun bir kez daha sarı-kırmızılılardan ayrılması bekleniyor.
Geride kalan sezonda Rizespor'da 26 maçta süre bulan Halil Dervişoğlu, 5 kez ağları havalandırdı.
Galatasaray'ın ilk olarak 2021'de KAP'a duyurusu yaptığı Halil Dervişoğlu'nun adı, aradan geçen altı yılda beş kere daha KAP'a gitti.
Brentford'dan önce kiralık sonra da tapusuyla alınan Halil, sonrasında Hatayspor, Gaziantep FK ve Rizespor'a kiralandı. Halil, bir kere daha sarı kırmızılı takıma dönecek.
Galatasaray, sözleşmesinin son yılına girecek 26 yaşındaki futbolcuyu, kadrosunda düşünmüyor. Halil Dervişoğlu'nun bir kez daha sarı-kırmızılılardan ayrılması bekleniyor.
Geride kalan sezonda Rizespor'da 26 maçta süre bulan Halil Dervişoğlu, 5 kez ağları havalandırdı.