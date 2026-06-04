Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e gitmek üzere 25 valizle İstanbul'dan ayrıldı.

calendar 04 Haziran 2026 21:55
Fotoğraf: AA
Mauro Icardi, İstanbul'dan ayrıldı!
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Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Dursun Özbek yönetiminin yola devam etmek için teklifte bulunduğu bilinirken Icardi cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Icardi, 25 valizle İstanbul'dan ayrıldı. Icardi'nin ülkesi Arjantin'e gittiği kaydedildi. 

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıkan Arjantinli golcü 16 gol 3 asitlik performans sergiledi.

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