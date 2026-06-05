Allan Saint-Maximin'in yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin, geçtiğimiz şubat ayında transfer olduğu Fransa'nın Lens takımından ayrıldı.



4 ay gibi kısa bir dönem forma giydiği Ligue 1 kulübünde 13 maça çıkan sol kanat hücumcusu 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



Maximin sosyal medya hesabında yaptığı veda paylaşımında "Lens'teki arkadaşlarım, veda vakti geldi. Bu kararı vermek kolay değildi, çünkü Lens'te gerçekten harika zaman geçirdim." ifadelerine yer verdi.



Lens kulübü de Fransız futbolcunun ayrılığıyla ilgili yaptığı duyuruda Maximin'i "Sezonun ikinci yarısında kilit oyuncu" olarak nitelendirdi ve 29 yaşındaki oyuncuya kariyerinin geri kalanında başarılar diledi.



Öte yandan Allan Saint-Maximin'in yeni takımı da belli olmak üzere.



L'Equipe'in haberine göre; ABD'nin Charlotte FC takımı, Maximin ve temsilcileriyle birkaç haftadır anlaşmaya varmak için görüşmeler yürütüyordu ve artık transferi olumlu sonuçlandırmaya çok yakın.



Haberde, Fransız yıldızın da MLS takımına katılmayı kabul ettiği belirtildi. Maximin'in transferinin yakında duyurulacağı öne sürüldü.



Öte yandan Wilfried Zaha ile yollarını ayıran Charlotte'un, Allan Saint-Maximin'i bu futbolcunun yerine transfer edeceği ve "Belirlenmiş oyuncu" statüsünde oynayacak olan kanat oyuncusunun, takımda MLS tarafından belirlenen maaş sınırını aşabilecek üç oyuncudan biri olacağı öğrenildi.









