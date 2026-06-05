Fransa Milli Takımı'nda hedef 3. yıldız!

Sıra Takım O G B M AG YG Av Puan 1 Fransa 6 5 1 0 16 4 +12 16 2 Ukrayna 6 3 1 2 10 11 -1 10 3 İzlanda 6 2 1 3 13 11 +2 7 4 Azerbaycan 6 0 1 5 3 16 -13 1





ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Futbol Takımı, 2018'deki şampiyonluk sevincini tekrarlamak istiyor.Senegal, Norveç ve Irak ile I Grubu'nda yer alan Fransa'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna, İzlanda ve Azerbaycan'ın bulunduğu D Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan finallere katılma hakkı kazandı.Elemeler boyunca oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden "Horozlar", yenilgisiz bir performans sergileyerek 16 puan topladı.Turnuvanın favorilerinden Fransa, FIFA dünya sıralamasında 1. sırada bulunuyor.Fransa'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:Fransa-İzlanda: 2-1Fransa-Azerbaycan: 3-0İzlanda-Fransa: 2-2Fransa-Ukrayna: 4-0Azerbaycan-Fransa: 1-3Ukrayna-Fransa: 0-2D Grubu:Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda forvet hattında Ousmane Dembele ile Kylian Mbappe kaptanlığında, Michael Olise, Warren Zaire-Emery ve Desire Doue gibi genç yıldızlarla turnuvanın şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.Teknik direktör Didier Deschamps, 26 kişilik kadroda 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye de yer verdi.Tecrübeli ve genç futbolcuların yer aldığı alternatifli kadrosuyla dikkati çeken Fransa, 2018 şampiyonluğunu sonrasında 2022'deki ikinciliğin ardından tekrar dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda zirvede yer almaya çalışacak.2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorileri arasında gösteriliyor.Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı müzesine götüren Fransa Milli Takımı, turnuvaya 16 kez katıldı.Organizasyon tarihinde 73 maça çıkan Fransa, bu müsabakalardan 39'unu kazandı, 14'ünden beraberlikle, 20'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Geride 7 turnuvanın tümüne katılan Fransa, Dünya Kupası tarihi boyunca 136 gol attı, kalesinde 85 gol gördü.1998 ve 2018'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Fransa, Dünya Kupası'nda iki kez ikincilikle yetindi, iki defa da üçüncü oldu.Katar'daki son Dünya Kupası'nda da finalde Arjantin'e yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirdi.Fransa'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:1930 - Grup aşaması1934 - Birinci tur1938 - Çeyrek final1954 - Grup aşaması1958 - Üçüncülük1966 - Grup aşaması1978 - Grup aşaması1982 - Dördüncülük1986 - Üçüncülük1998 - Şampiyonluk2002 - Grup aşaması2006 - İkincilik2010 - Grup aşaması2014 - Çeyrek final2018 - Şampiyonluk2022 - İkincilikMike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Maghnes Akliouche (Monaco)Forvet: Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)Maç takvimiFransa'nın 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:16 Haziran Salı:Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.0023 Haziran Salı:Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.0026 Haziran Cuma:Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00