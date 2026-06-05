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Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Fransa Milli Takımı'nda hedef 3. yıldız!

Fransa, 2026 Dünya Kupası'na favorilerden biri olarak katılacak. 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorileri arasında gösteriliyor. Fransa, FIFA dünya sıralamasında 1. sırada bulunuyor.

calendar 05 Haziran 2026 13:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fransa Milli Takımı'nda hedef 3. yıldız!
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Futbol Takımı, 2018'deki şampiyonluk sevincini tekrarlamak istiyor.

Senegal, Norveç ve Irak ile I Grubu'nda yer alan Fransa'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna, İzlanda ve Azerbaycan'ın bulunduğu D Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan finallere katılma hakkı kazandı.

Elemeler boyunca oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden "Horozlar", yenilgisiz bir performans sergileyerek 16 puan topladı.

Turnuvanın favorilerinden Fransa, FIFA dünya sıralamasında 1. sırada bulunuyor.

Fransa'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Fransa-İzlanda: 2-1

Fransa-Azerbaycan: 3-0

İzlanda-Fransa: 2-2

Fransa-Ukrayna: 4-0

Azerbaycan-Fransa: 1-3

Ukrayna-Fransa: 0-2

D Grubu:

SıraTakımOGBMAGYGAvPuan
1 Fransa 6 5 1 0 16 4 +12 16
2 Ukrayna 6 3 1 2 10 11 -1 10
3 İzlanda 6 2 1 3 13 11 +2 7
4 Azerbaycan 6 0 1 5 3 16 -13 1
Öne çıkan oyuncuları

Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda forvet hattında Ousmane Dembele ile Kylian Mbappe kaptanlığında, Michael Olise, Warren Zaire-Emery ve Desire Doue gibi genç yıldızlarla turnuvanın şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Teknik direktör Didier Deschamps, 26 kişilik kadroda 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye de yer verdi.

Tecrübeli ve genç futbolcuların yer aldığı alternatifli kadrosuyla dikkati çeken Fransa, 2018 şampiyonluğunu sonrasında 2022'deki ikinciliğin ardından tekrar dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda zirvede yer almaya çalışacak.

2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorileri arasında gösteriliyor.

Dünya Kupası geçmişi

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı müzesine götüren Fransa Milli Takımı, turnuvaya 16 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 73 maça çıkan Fransa, bu müsabakalardan 39'unu kazandı, 14'ünden beraberlikle, 20'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Geride 7 turnuvanın tümüne katılan Fransa, Dünya Kupası tarihi boyunca 136 gol attı, kalesinde 85 gol gördü.

1998 ve 2018'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Fransa, Dünya Kupası'nda iki kez ikincilikle yetindi, iki defa da üçüncü oldu.

Katar'daki son Dünya Kupası'nda da finalde Arjantin'e yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

Fransa'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - Grup aşaması

1934 - Birinci tur

1938 - Çeyrek final

1954 - Grup aşaması

1958 - Üçüncülük

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - Dördüncülük

1986 - Üçüncülük

1998 - Şampiyonluk

2002 - Grup aşaması

2006 - İkincilik

2010 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

2018 - Şampiyonluk

2022 - İkincilik

Kadrosu

Dünya Kupası'nın I Grubu'nda Senegal, Irak ve Norveç ile mücadele edecek Fransa'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defans: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Maghnes Akliouche (Monaco)

Forvet: Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)

 

Maç takvimi

Fransa'nın 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

16 Haziran Salı:

Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

23 Haziran Salı:

Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

26 Haziran Cuma:

Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

 

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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