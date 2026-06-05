Galatasaray'da 4 isme kesin veda kararı!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile Okan Buruk'un bir araya geldiği zirvede, kiraya gönderilen futbolcular için karar verildi. Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Carlos Cuesta ve Elias Jelert için kesin ayrılık kararı verildi.

calendar 05 Haziran 2026 08:23 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 08:29
Haber: Milliyet
Galatasaray'da 4 isme kesin veda kararı!
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Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasına ilişkin beklenen zirve gerçekleşti.

Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, tatilden dönen Teknik Direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. Zirvede ilk olarak takımdaki oyuncuların geleceği ve gidecek futbolcuların ele alındığı öğrenildi.

DURUMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Galatasaray'da geride kalan sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Elias Jelert gibi futbolcuların durumu toplantıda detaylı biçimde masaya yatırıldı.

GÖZDEN ÇIKARILDILAR

Bu oyuncuların hiçbirinin tekrar sarı-kırmızılı formayı giymemesi konusunda görüş birliğine varıldığı aktarıldı. Gözden çıkarılan futbolcuların temsilcilerine de bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Galatasaray'da bununla birlikte olası ayrılık senaryolarının gözden geçirildiği vurgulandı. Bu durumun netleşmesinin önemine dikkat çekilerek transferdeki ihtiyaçların buna göre şekilleneceği iletildi.

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