Galatasaray'da 4 isme kesin veda kararı!

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasına ilişkin beklenen zirve gerçekleşti.
Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, tatilden dönen Teknik Direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. Zirvede ilk olarak takımdaki oyuncuların geleceği ve gidecek futbolcuların ele alındığı öğrenildi.
DURUMLARI DEĞERLENDİRİLDİ
Galatasaray'da geride kalan sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Elias Jelert gibi futbolcuların durumu toplantıda detaylı biçimde masaya yatırıldı.
GÖZDEN ÇIKARILDILAR
Bu oyuncuların hiçbirinin tekrar sarı-kırmızılı formayı giymemesi konusunda görüş birliğine varıldığı aktarıldı. Gözden çıkarılan futbolcuların temsilcilerine de bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Galatasaray'da bununla birlikte olası ayrılık senaryolarının gözden geçirildiği vurgulandı. Bu durumun netleşmesinin önemine dikkat çekilerek transferdeki ihtiyaçların buna göre şekilleneceği iletildi.
Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, tatilden dönen Teknik Direktör Okan Buruk ile bir araya geldi. Zirvede ilk olarak takımdaki oyuncuların geleceği ve gidecek futbolcuların ele alındığı öğrenildi.
DURUMLARI DEĞERLENDİRİLDİ
Galatasaray'da geride kalan sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Elias Jelert gibi futbolcuların durumu toplantıda detaylı biçimde masaya yatırıldı.
GÖZDEN ÇIKARILDILAR
Bu oyuncuların hiçbirinin tekrar sarı-kırmızılı formayı giymemesi konusunda görüş birliğine varıldığı aktarıldı. Gözden çıkarılan futbolcuların temsilcilerine de bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
Galatasaray'da bununla birlikte olası ayrılık senaryolarının gözden geçirildiği vurgulandı. Bu durumun netleşmesinin önemine dikkat çekilerek transferdeki ihtiyaçların buna göre şekilleneceği iletildi.