Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor.
Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yerine göreve Vincenzo Italiano'yu getiriyor.
İSTANBUL'A GELİYOR!
A Spor'un haberine göre Başkan Serdal Adalı ve Vincenzo Italiano bugün saat 15:00'te İstanbul'a gelecek.
2 YILLIK ANLAŞMA
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre ise Beşiktaş, Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
BOLOGNA'DA TARİH YAZDI!
Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yerine göreve Vincenzo Italiano'yu getiriyor.
İSTANBUL'A GELİYOR!
A Spor'un haberine göre Başkan Serdal Adalı ve Vincenzo Italiano bugün saat 15:00'te İstanbul'a gelecek.
2 YILLIK ANLAŞMA
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre ise Beşiktaş, Italiano ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
BOLOGNA'DA TARİH YAZDI!
Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum futbolu oynatmayı benimseyen İtaliano, Bologna ile 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı yenerek İtalya Kupası'nı kazanmış ve kulübüne 51 yıl sonra bu turnuvadaki ilk kupasını getirmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.
İZLE: ERGİN ASLAN, SPORX YOUTUBE KANALINDA VINCENZO ITALIANO'YU ANLATTI!