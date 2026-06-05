Galatasaray'da Sallai için 15 milyon euro

Macaristan'ın Dünya Kupası bileti alamaması ile birlikte turnuvadan uzak kalan Galatasaraylı Roland Sallai, hazırlık maçları için milli takım kampında yer alıyor.
Özellikle İngiltere ve Almanya'dan talipleri bulunan Macar futbolcu için Galatasaray yönetiminin kapıları açık.
'Satılabilir' oyuncular arasında yer alan Sallai için istenen bedel ise en az 15 milyon Euro.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
Özellikle İngiltere ve Almanya'dan talipleri bulunan Macar futbolcu için Galatasaray yönetiminin kapıları açık.
'Satılabilir' oyuncular arasında yer alan Sallai için istenen bedel ise en az 15 milyon Euro.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.