Galatasaray'da Sallai için 15 milyon euro

Galatasaray, özellikle Almanya ve İngiltere'den talipleri olan Roland Sallai'nin bonservisini 15 milyon euro olarak belirledi.

calendar 05 Haziran 2026 08:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sallai için 15 milyon euro
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Macaristan'ın Dünya Kupası bileti alamaması ile birlikte turnuvadan uzak kalan Galatasaraylı Roland Sallai, hazırlık maçları için milli takım kampında yer alıyor.

Özellikle İngiltere ve Almanya'dan talipleri bulunan Macar futbolcu için Galatasaray yönetiminin kapıları açık.

'Satılabilir' oyuncular arasında yer alan Sallai için istenen bedel ise en az 15 milyon Euro.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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