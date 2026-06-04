Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna kattı!

Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki defans oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağladı.



Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:



"Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."



TRANSFER DETAYLARI





Trabzonspor'un bu transfer için Benfica'ya 7 milyon Euro bonservis bedelini 3 taksit halinde ödeyeceği, ayrıca sonraki satıştan elde edilecek karın %20'sinin Portekiz ekibine verileceği öğrenildi.



23:15'TE İSTANBUL'DA OLACAK





Bordo mavililerin yeni transferi Noah Saviolo, 23.15'te İstanbul'da olacak.



PERFORMANSI



Sezon içerisinde Estrela'dan Benfica'ya giden Cabral, geçtiğimiz sezon oynadığı 28 maçı 6 gol 5 asistle tamamladı.



