Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna kattı!

Trabzonspor, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 04 Haziran 2026 21:06 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 21:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna kattı!
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Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki defans oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

TRANSFER DETAYLARI

Trabzonspor'un bu transfer için Benfica'ya 7 milyon Euro bonservis bedelini 3 taksit halinde ödeyeceği, ayrıca sonraki satıştan elde edilecek karın %20'sinin Portekiz ekibine verileceği öğrenildi.

23:15'TE İSTANBUL'DA OLACAK

Bordo mavililerin yeni transferi Noah Saviolo, 23.15'te İstanbul'da olacak.

PERFORMANSI

Sezon içerisinde Estrela'dan Benfica'ya giden Cabral, geçtiğimiz sezon oynadığı 28 maçı 6 gol 5 asistle tamamladı.

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