Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna kattı!

Trabzonspor, Benfica'nın 23 yaşındaki defans oyuncusu Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağladı.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."
TRANSFER DETAYLARI
Trabzonspor'un bu transfer için Benfica'ya 7 milyon Euro bonservis bedelini 3 taksit halinde ödeyeceği, ayrıca sonraki satıştan elde edilecek karın %20'sinin Portekiz ekibine verileceği öğrenildi.
23:15'TE İSTANBUL'DA OLACAK
Bordo mavililerin yeni transferi Noah Saviolo, 23.15'te İstanbul'da olacak.
PERFORMANSI
Sezon içerisinde Estrela'dan Benfica'ya giden Cabral, geçtiğimiz sezon oynadığı 28 maçı 6 gol 5 asistle tamamladı.
📲Trabzonspor: "Yazılacak hikayenin yeni kahramanı: 𝐒𝐢𝐝𝐧𝐲 𝐋𝐨𝐩𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐛𝐫𝐚𝐥!"pic.twitter.com/93ovQ3keAs
— Sporx (@sporx) June 4, 2026