Galatasaray, Jose Mourinho'ya karşı davayı kazandı!

Galatasaray, İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Mourinho'nun Galatasaray'a karşı açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasını reddettiğini açıkladı.

calendar 04 Haziran 2026 20:38
Haber: Sporx.com
Galatasaray, Jose Mourinho'ya karşı davayı kazandı!
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Galatasaray Kulübü, Jose Mourinho'nun açtığı manevi tazminat davasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Mourinho'nun Galatasaray'a karşı açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasını reddettiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1.907.000 TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir. Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir." ifadelerine yer verildi. 

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