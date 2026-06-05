Jhon Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!

Victor Osimhen'i satmayı düşünmeyen Galatasaray, Nijeryalı forveti alternatifsiz bırakmak istemiyor.
Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile ilk olarak görüşen sarı-kırmızılı kulüp, 4 milyon Euro garanti ücreti ve süreyi yeterli bulmayan Arjantinli yıldıza yeni teklifte bulunmayacak. Icardi ile yol ayrımına yaklaşan Galatasaray'ın gündemine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran girdi.
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Aralık 2003 doğumlu Duran, TFF'nin 23 yaş altı için belirlediği +4 kriterine uyuyor. 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok istiyor ve haber bekliyor.
Fenerbahçe'de 10 Süper Lig maçına çıkan, 3 gol-3 asistlik performans sergileyen Duran, devre arasında olaylı şekilde ayrılmış ve sezonu Zenit formasıyla Rusya'da tamamlamıştı.
5 MİLYON EURO
Bonservisi Al-Nassr'da olan Jhon Duran'ın kiralanması düşünülüyor. Menajerler aracılığıyla temas kuruldu ve yıllık maliyetinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile ilk olarak görüşen sarı-kırmızılı kulüp, 4 milyon Euro garanti ücreti ve süreyi yeterli bulmayan Arjantinli yıldıza yeni teklifte bulunmayacak. Icardi ile yol ayrımına yaklaşan Galatasaray'ın gündemine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran girdi.
HABER BEKLİYOR
Aralık 2003 doğumlu Duran, TFF'nin 23 yaş altı için belirlediği +4 kriterine uyuyor. 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok istiyor ve haber bekliyor.
Fenerbahçe'de 10 Süper Lig maçına çıkan, 3 gol-3 asistlik performans sergileyen Duran, devre arasında olaylı şekilde ayrılmış ve sezonu Zenit formasıyla Rusya'da tamamlamıştı.
5 MİLYON EURO
Bonservisi Al-Nassr'da olan Jhon Duran'ın kiralanması düşünülüyor. Menajerler aracılığıyla temas kuruldu ve yıllık maliyetinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.