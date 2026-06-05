Jhon Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!

Galatasaray'ın gündemine Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jhon Duran girdi. Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'dan haber bekliyor.

calendar 05 Haziran 2026 07:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Jhon Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
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Victor Osimhen'i satmayı düşünmeyen Galatasaray, Nijeryalı forveti alternatifsiz bırakmak istemiyor.

Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ile ilk olarak görüşen sarı-kırmızılı kulüp, 4 milyon Euro garanti ücreti ve süreyi yeterli bulmayan Arjantinli yıldıza yeni teklifte bulunmayacak. Icardi ile yol ayrımına yaklaşan Galatasaray'ın gündemine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran girdi.

HABER BEKLİYOR

Aralık 2003 doğumlu Duran, TFF'nin 23 yaş altı için belirlediği +4 kriterine uyuyor. 22 yaşındaki Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok istiyor ve haber bekliyor.

Fenerbahçe'de 10 Süper Lig maçına çıkan, 3 gol-3 asistlik performans sergileyen Duran, devre arasında olaylı şekilde ayrılmış ve sezonu Zenit formasıyla Rusya'da tamamlamıştı.

5 MİLYON EURO

Bonservisi Al-Nassr'da olan Jhon Duran'ın kiralanması düşünülüyor. Menajerler aracılığıyla temas kuruldu ve yıllık maliyetinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
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8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
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