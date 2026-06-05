Zaniolo ile Udinese arasında maaş sorunu!

Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik yaşanıyor.
MAAŞ KONUSUNDA PÜRÜZ!
Udinese, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmak ve Zaniolo'yu kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi ve Zaniolo arasında yapılan görüşmelerde ise henüz maaş konusunda anlaşma sağlanamadı.
İtalyan ekibi, Zaniolo'nun geleceği ile ilgili belirsizliği haziran ayının ortasına kadar bitirmek istiyor.
GALATASARAY TAKİPTE
Galatasaray, Zaniolo'nun takıma geri dönüşünü beklemiyor ve Udinese ile 26 yaşındaki oyuncu arasında yapılan görüşmeleri yakından takip ediyor.
Udinese'de 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
MAAŞ KONUSUNDA PÜRÜZ!
Udinese, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmak ve Zaniolo'yu kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi ve Zaniolo arasında yapılan görüşmelerde ise henüz maaş konusunda anlaşma sağlanamadı.
İtalyan ekibi, Zaniolo'nun geleceği ile ilgili belirsizliği haziran ayının ortasına kadar bitirmek istiyor.
GALATASARAY TAKİPTE
Galatasaray, Zaniolo'nun takıma geri dönüşünü beklemiyor ve Udinese ile 26 yaşındaki oyuncu arasında yapılan görüşmeleri yakından takip ediyor.
Udinese'de 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.