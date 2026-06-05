Zaniolo ile Udinese arasında maaş sorunu!

Udinese, Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor ancak İtalyan oyuncuyla henüz maaş konusunda anlaşma sağlanamadı. Zaniolo'yu kadrosunda düşünmeyen Galatasaray, süreci yakından takip ediyor.

calendar 05 Haziran 2026 10:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zaniolo ile Udinese arasında maaş sorunu!
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Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik yaşanıyor.

MAAŞ KONUSUNDA PÜRÜZ!

Udinese, 26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmak ve Zaniolo'yu kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi ve Zaniolo arasında yapılan görüşmelerde ise henüz maaş konusunda anlaşma sağlanamadı.

İtalyan ekibi, Zaniolo'nun geleceği ile ilgili belirsizliği haziran ayının ortasına kadar bitirmek istiyor.

GALATASARAY TAKİPTE

Galatasaray, Zaniolo'nun takıma geri dönüşünü beklemiyor ve Udinese ile 26 yaşındaki oyuncu arasında yapılan görüşmeleri yakından takip ediyor.

Udinese'de 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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