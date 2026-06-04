Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, milli futbolcu Merih Demiral'ın transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Safi, ilk transferlerini duyurduklarını belirtirken, Merih Demiral'ın projelerine destek verdiğini ve sarı-lacivertli kulüpte önemli bir rol üstleneceğine inandığını ifade etti.
Hakan Safi, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim." sözlerini kullandı.
Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı!
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Merih Demiral ile anlaştıklarını açıkladı.
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, milli futbolcu Merih Demiral'ın transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, milli futbolcu Merih Demiral'ın transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe
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|Galatasaray
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|Fenerbahçe
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|3
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|4
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|34
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|60
|5
|Başakşehir
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|57
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|7
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|55
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|Rizespor
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|Konyaspor
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|Kasımpaşa
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|Gençlerbirliği
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|Karagümrük
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