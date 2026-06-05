Galatasaray, Mathys Tel'i gündemine aldı

Galatasaray'da hücum hattı için gündeme gelen son isim Tottenham'dan Mathys Tel oldu.
Takvim'de yer alan habere göre; Okan Buruk, transfer etmek istediği forvetin kanatlarda da görev yapmasını istiyor.
KURALA UYUYOR
Fransız yıldız, yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralına da uyuyor.
GALATASARAY HAREKETE GEÇECEK
Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı ve Tottenham'a bonservis beklentisini soracağı gelen haberler arasında yer aldı.
Tottenham ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 38 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
Takvim'de yer alan habere göre; Okan Buruk, transfer etmek istediği forvetin kanatlarda da görev yapmasını istiyor.
KURALA UYUYOR
Fransız yıldız, yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralına da uyuyor.
GALATASARAY HAREKETE GEÇECEK
Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı ve Tottenham'a bonservis beklentisini soracağı gelen haberler arasında yer aldı.
Tottenham ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 38 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.