Galatasaray, Mathys Tel'i gündemine aldı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un talebinin ardından Tottenham'dan Mathys Tel'i gündemine aldı.

calendar 05 Haziran 2026 09:26
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Mathys Tel'i gündemine aldı
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Galatasaray'da hücum hattı için gündeme gelen son isim Tottenham'dan Mathys Tel oldu.

Takvim'de yer alan habere göre; Okan Buruk, transfer etmek istediği forvetin kanatlarda da görev yapmasını istiyor.

KURALA UYUYOR

Fransız yıldız, yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralına da uyuyor.

GALATASARAY HAREKETE GEÇECEK

Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı ve Tottenham'a bonservis beklentisini soracağı gelen haberler arasında yer aldı.

Tottenham ile 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 38 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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