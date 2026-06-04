Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye çok yakın!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, yeni sezonun savunma yapılanması için önemli bir hamlede sona geldi.



TRANSFER İÇİN ANLAŞMA!



Hakan Safi'nin, Fenerbahçe altyapısında yetişen milli stoper Merih Demiral ile anlaşma sağladığı öğrenildi.



Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeriyle gerçekleştirilen görüşmelerde de önemli mesafe kat edilirken, deneyimli savunmacının Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.



Hakan Safi, başkanlığa seçilirse, sarı-lacivertli kulüp ile Merih Demiral arasında 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.



BONSERVİSİ NE KADAR?



Milli stoperi 2023 yılında Atalanta'dan 17 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi, 18 ile 20 milyon arasında bonservis beklentisinin olduğu belirtildi.



5 MİLYON EURODAN VAZGEÇTİ



Öte yandan Suudi Arabistan'da Al Ahli'de kariyerini sürdüren 28 yaşındaki futbolcu, transferin gerçekleşmesi adına maaşında da fedakârlık yapmaya hazır olduğu öne sürüldü.



Yıllık yaklaşık 12 milyon Euro kazanan Merih'in Fenerbahçe'ye transfer olması halinde bu rakamın yaklaşık 5 milyon Euro'luk bölümünden vazgeçeceği ifade ediliyor.



Al-Ahli ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih, bu sezon 32 maçta oynadı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.







