Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş karşısında seriyi eşitledi!

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 101-79 mağlup etti.

calendar 04 Haziran 2026 22:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş karşısında seriyi eşitledi!
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Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 101-79 yendi.

Bu sonuçla konuk ekip, seride durumu 1-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 6 Haziran Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 11-5 önde geçti. Periyodun ikinci bölümü dengeli bir oyuna sahne olurken konuk ekip ilk çeyreği 22-20 üstün tamamladı.

Beşiktaş GAİN, rakibine savunmada karşılık vermekte zorlanırken Bahçeşehir Koleji, 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 31-41. İlk yarının sonuna doğru 13-2'lik seri yakalayan siyah-beyazlılar, farkı kapattı ve 19. dakikada öne geçti: 44-43. Karşılıklı top kayıpları yaşanan periyotta Zizic ve Mathews ile basketler bulmaya devam eden Beşiktaş, soyunma odasına 48-43 önde girdi.

İkinci yarıda peş peşe İsmet Akpınar ile dış atış isabetleri bulan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikada skora dengeyi getirdi: 60-60. Kısa oyuncularının basketleriyle son bölümde hücumda temposunu sürdüren konuk takım, Flynn'in üç sayılık basketiyle final periyoduna 10 sayılık avantajla gitti: 64-74.

Son periyotta oyun ve skor avantajını koruyan Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 22 sayı farkla 101-79 kazandı.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş GAİN: Dotson 8, Lemar 14, Yiğit Arslan 8, Morgan 4, Zizic 6, Mathews 8, Sertaç Şanlı 4, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown 10, Thomas 11

Bahçeşehir Koleji: Flynn 20, Hale 15, İsmet Akpınar 17, Cavanaugh 13, Williams 6, Ford 3, Mitchell 2, Furkan Haltalı 4, Ponitka 13, Göktuğ Baş 6, Can Maxim Mutaf 2

1. Periyot: 20-22

Devre: 48-43

3. Periyot: 64-74

Beş faulle çıkanlar: 32.43 Furkan Haltalı, 33.07 İsmet Akpınar (Bahçeşehir Koleji)

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