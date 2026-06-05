Al-Ahli'den Merih Demiral için resmi açıklama

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin milli futbolcu Merih Demiral'ın transferini açıkladığı sözleri gündem yaratırken, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.



Hakan Safi, yaptığı açıklamada, "İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek! Merih Demiral'a teşekkür ederim! Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim!" ifadelerini kullanmıştı.



AH AHLI'DEN CEVAP GELDİ



Bu açıklamaların ardından Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli, milli stoperin fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı.



Suudi Arabistan temsilcisi paylaşımında, "Demiral baştan sona Al Ahli'li" ifadelerini kullandı.







AL-AHLİ'DEN AÇIKLAMA



Öte yandan Al-Ahli cephesinden Merih Demiral'a dair açıklama geldi.



"MERİH DEMİRAL'IN TAKIMDAN AYRILMASI PLANLANMIYOR"



MBC'ye konuşan kulüp kaynakları, milli futbolcuyla yolları ayırmayı planlamadıklarını bildirdi.



Merih Demiral ile kısa süre önce yeni sözleşme imzaladıklarını ve 2029'a kadar kontrat yaptıklarını hatırlatan Al-Ahli yetkilisinin, "Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Geride bıraktığımız sezonda 32 maça çıkan Merih Demiral, 2590 dakika sahada kalmıştı.



